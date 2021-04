Ble tildelt Sørlandets litteraturpris

Mirjam Kristensen og Pål Kristian Eriksen er årets vinnere av Sørlandets litteraturpris. For første gang henter Lyngdal hjem begge prisene.

Det er bokhandlerne og bibliotekene i Agder som står bak Sørlandets litteraturpris. Utdelingen skjer hvert år i tilknytning til Verdens bokdag 23. april.

I år var det altså to Lyngdal-forfattere som ble tildelt de to litteraturprisene.

Vinner prisen for andre gang

Mirjam Kristensen ble tildelt den skjønnlitterære prisen for romanen Et plutselig mørke, som utkom høsten 2020. Kristensen har vært nominert tre ganger tidligere. I 2002 fikk hun prisen for romanen De som er ute i regnværet. Et plutselig mørke er hennes femte roman.

Juryens begrunnelse:

«Judith har fortellerstemmen i romanen, og gjennom henne får vi tegnet et bilde av venninnen Hulda, og hennes kompliserte liv. Et brev fra Hulda, som Judith får på slutten av historien, gir svar på uløste spørsmål Judith har for å kunne forstå venninnen. ‘Kristensen skriver tenksomt og fint, og utforsker relasjoner og eksistensielle erfaringer som død, tilknytning, depresjon og ensomhet’, skriver Dagbladets anmelder Maya Troberg Djuve».

Sakprosaprisen til Eriksen

Pål Kristian Eriksen vinner sakprosaprisen for Nye språk i Norge – en språkodyssé (Pax 2019).

«Med entusiasme og humor ønsker debutanten Eriksen at vi skal lære mer om de såkalte innvandrerspråkene som omgir oss. Det gjør han med klokskap og humor. Et komplekst fagstoff, der vi møter utallige språk og deres historiske oppbygning, fargelagt med anekdoter og en drivkraft som vekker leseren. Populærvitenskap på sitt ypperste», skriver juryen i sin begrunnelse.

Elisabeth Bjelland, forlagsredaktør skriver i sin gratulasjonshilsen fra forlaget:

«I boken står denne store verdenen på vår egen dørstokk og banker på – for den som vil se og lytte og er åpen for alle de rike kulturene vi nå har fått representert i vårt eget land.»