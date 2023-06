Søkelys på Mathias Nyhagen Asplund

LYRISK: Ted Granlund hevder at Mathias Nyhagen Asplund dessverre er en av de best bevarte hemmelighetene i dagens litteratur.

På Litteraturfestivalen i Lillehammer var jeg heldig å treffe Theodor Martinius «Ted» Granlund (f. 1979). Ted har gitt ut til sammen ti diktsamlinger på eget forlag. Han debuterte med Dynamo i 1999. Den seneste: Vev kom i år. Flere av samlingene er blitt tatt med i innkjøpsordningen til Norsk Kulturråd. For debutsamlingen mottok han samme år Hedmark fylkes kulturpris.

Ted Granlund er videre initiativtaker til Poesibilen. Bilen har eksistert siden 2004, og har i løpet av disse årene vært land og strand rundt i poesiens tjeneste. Poesibilen er et litterært stuntprosjekt med en viktig agenda: å senke terskelen for tilnærmingen til poesi blant unge og voksne – og å spre poesi til folket. I 2018 ble Poesibilen hedret med Wergelands åre, en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum i 1997. Prisen tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.

Under prisutdelingen uttalte Granlunds allierte og samarbeidspartner, Endre Ruset:

«Det er faen så bra at Poesibilen, med Ted som kaptein, får anerkjennelse for arbeidet som legges ned over utallige kilometer og mil: over krasafarne steinbuer, til grisgrendte strøk, på utallige parkeringsplasser og i mange klasserom, for å gjøre poesi relevant for folk som kanskje ikke tror den er det.»

I campingvogna som henger etter Poesibilen, har Ted innredet en ambulerende lyrikkbokhandel. Jeg spør hvilken samling han vil anbefale meg?

– Har du lest Mathias Nyhagen Asplund?

Det må jeg innrømme at jeg ikke har. Hvor vil han plasseres i det litterære landskap?

– Asplund vil jeg si gir assossiasjoner både til Vesaas og Fosse.

– Intet mindre?

– Intet mindre. Det er trist at han ikke har fått mer oppmerksomhet og at han ikke blir lest av langt flere.

– Hvilken bok skal jeg så kjøpe med meg?

– Her har jeg diktsamlingen eins pust (Cappelen Damm, 2021), Asplunds første voksenbok.

– Da tar jeg den. Er det et par av diktene du vil framheve?

– Jeg nevnte Vesaas og Fosse, men han står jo støtt i eget forfatterskap også. Det er noe veldig fint og bra i gang der. Vanskelig å trekke ut en eller to tekster fra boka, jeg liker å være i hele boka. Du burde også lese fjorårets kortroman vandre heim (Cappelen Damm). Den har jeg dessverre ikke her, men boka er formidabel! Og helt usynlig. Det er helt håpløst! Den boka burde vært fremme på alle lister og omtaler.

Da jeg kommer hjem, setter jeg meg ned med eins pust. Det en vakker – om enn ikke så lett tilgjengelig – liten bok. «Urtidsklang» har Sindre Ekrheim omtalt de lydmanende diktene som.

Mathias Nyhagen Asplund (f. 1988) er både skuespiller og forfatter. Han debuterte med barneboka Der ingen finn oss i 2018. Boka ble tildelt Kulturdepartementets debutantpris.