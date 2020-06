Sett og hørt av 250 000

Festivalprogrammet hundretusener flere enn i et normalår. Og tallet stiger.

I mai i fjor satte Norsk Litteraturfestival publikumsrekord med over 30.000 besøkende på Lillehammer. I jubileumsåret 2020 ventet festivalen å nå nye høyder. Det skjedde, men på en helt ny måte. Corona gjorde at festivalen ble delt i tre: Første økt ble arrangert og i stor grad kringkastet av NRK sist helg. Neste økt er barnebokfestivalen Pegasus etter skolestart og Sigrid Undset-dagene i november.

Gjennom en pinsehelg med strålende sol fikk minst en kvart million nordmenn med seg sendingene som gikk fra formiddag til kveld tre dager i strekk.

Fantasitall

– Endelig en positiv effekt av corona, slår festivalsjef Marit Borkenhagen begeistret fast.

– Vi hadde ambisjoner om å nå bredt ut i festivalens jubileumsår, men at vi skulle nå et så stort publikum over hele Norge slår våre villeste fantasier og er en bekreftelse på at litteratur er interessant for veldig mange og at litteraturformidling er viktig, avslutter festivalsjefen.

Mest på tv

Tallene er fordelt med 200.000 seere og lyttere gjennom NRKs kanaler, og 50.000 gjennom festivalens egne. Til sammenligning kunne BBC tidligere denne uken slå fast at en halv million mennesker hadde sett deres strøm fra den populære litteraturfestivalen Hay Festival i Wales. Justert etter folketall er oppslutningen omkring årets utgave av Norsk Litteraturfestival formidabel.