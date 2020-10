ARK: – Ser ikke på forlagsnavnet

– Vi gjør våre vurderinger på bakgrunn av titlene som blir presentert, ikke navnet eller størrelsen på forlaget, sier ARK-direktør Kine Søby.

Sist uke gikk bølgene høyt rundt bokhandelkjedene i BOK365-spaltene. Enkelte småforlag klaget over at de ikke var invitert til bokrådspresentasjoner denne våren, andre på at kjedene var vanskelig tilgjengelige. Norli-topp John Thomasgaard medga at de minste nok slipper til for lite, men at Norli gjør sitt ytterste og nå bygger en kjede med enda større bredde. Fri Bokhandels Helén Foss understreket at bokrådene og påfølgende utsiling nok kunne oppleves som en smertefull prosess for enkelte forlag: – Det utgis for mange bøker i løpet av et år til at alle kan få lik behandling og prioritering i butikk, uttalte Foss.

Les også: Fem myter han vil avlive

– Bokrådene er viktige

Hva så med ARK? Mener de kritikken er berettiget, og er det blitt vanskeligere for småforlagene å komme i dialog med kjeden?

– Vi opplever ikke det. I ARK jobber vi aktivt med å sikre at også småforlagene skal få gode muligheter til å presentere sine titler. Vi vet at bokrådene er viktige, både for de store og de små forlagene, og for oss. Vi inviterer både små og store forlag til bokråd to ganger i året, sier Kine Søby, konstituert administrerende direktør i ARK. – Det var ikke et alternativ for oss å avlyse noen møter i våres. Da koronasituasjonen oppsto og hverdagen ble endret, flyttet vi de fysiske møtene til digitale møter. Bokrådet i mai ble gjennomført via Teams, noe som viste seg å fungere veldig godt. Vi deltar også i bokrådet som Forleggerforeningen inviterer til for de mindre medlemmene. I tillegg har vi løpende møter og dialog med forlag av ulik størrelse gjennom hele året.

Ikke rom for større volumer

Hun understreker at forlagslogoen ikke avgjør innkjøpene: – Vi gjør våre vurderinger på bakgrunn av titlene som blir presentert, ikke navnet eller størrelsen på forlaget.

Kine Søby er enig med Norli-sjef Thomasgaard at det ikke alltid er lett for kjeden å tilfredsstille forlagenes ønsker om volum:

– Det utgis ekstremt mange bøker hvert år, og ytterst få selges i store volum. Det er verken plass til, eller økonomi i, å kjøpe inn bunker av flere titler enn det vi allerede gjør i dag, sier Søby, – Vi forstår at det kan være skuffende for et lite forlag som har lagt ned mye tid og penger i en tittel, for så å oppleve at boka ikke blir kjøpt inn sentralt, men det er det altså kun et fåtall av utgivelsene som blir. Men det er viktig å nevne at det avtales sentrale innkjøp med både små og store forlag, og at bredden ivaretas med blant annet litteraturabonnement.

Følger nettsalget tett

Samtidig har nettet åpnet for et bredere utbud – og salgstallene her brukes også som en temperaturmåler og mulig brekkstang inn i butikk for forlagenes del:

– Vi ser at nettsalget øker betydelig, og på ark.no finnes alle titler som er tilgjengelig i Bokbasen. Man kan derfor argumentere for at man i dag er mindre avhengig av sentrale innkjøp enn det man var tidligere for at en bok skal kunne nå ut til sine potensielle lesere, sier Søby. – Det at hele bredden er tilgjengelig på nett, gjør for eksempel at vi også kan følge med på hvilke titler som vekker interesse og kjøpe inn flere bøker til butikkene, når vi ser at det er en tittel som treffer godt i nettbutikken. Og for kundene blir det stadig mer vanlig å sondere markedet og finne en bok man liker på nett – for deretter å gå til butikken for å hente den eller bestille levering rett hjem.

Eksponering gir ikke automatisk suksess

ARK-sjefen understreker at tung eksponering alene ikke er noen garanti for suksess:

– Vi tar inn et bredt utvalg av bøker, og i hyllene finner du også bøker som ikke ligger i store bunker på torg. Vi har som Gine Jonassen sier differensierte innkjøp, og handler inn bøker vi anslår å ikke favner like bredt til bokhusene våre. Så må vi ikke glemme de mange dyktige ansatte i butikkene våre som har anledning til å kjøpe inn det de har tro på og plass til lokalt hos seg, sier Søby. – Vi har nok av eksempler på bøker vi har tatt inn i store mengder, gitt beste plassering i butikk og trykket materiell til, som har vist seg å ikke selge i det hele tatt. Så det er ikke en riktig antagelse dersom man tror at bare bokhandelen gir boka en sjanse og plass i butikk så har den et liv der ute.

– Hva bør de mindre forlagene tenke på i sin kommunikasjon med dere?

– Hverdagen er hektisk for oss, som for mange andre. Jo mer informasjon forlaget kan dele om boken når de tar kontakt, desto mer effektive kan vi være i vår utvelgelsesprosess. Vi skulle selvsagt ønske at vi hadde mer tid til fysiske og digitale møter, men det er ikke avgjørende for at boken skal kjøpes inn sentralt, sier Kine Søby.