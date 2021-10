Sekser i Dagbladet – terningkast 1 i BT

ÅRETS ANMELDERSPAGAT: Dagbladets Cathrine Krøger mener Per Petterson trollbinder leseren. Bergens Tidene slakter boken.

Sprik i bokanmeldelser er slett ikke uvanlig, men sjelden er gapet så stort som i de siste døgns anmeldelse av Per Pettersons Mitt Abruzzo – Journal 29.1 – 18.7.2021 (Oktober). Vi trenger slett ikke å avvente resten av bokhøsten for å kåre årets anmelderspagat.

«Intens tilstedeværelse»

Torsdag klinte Dagbladets Cathrine Krøger til og Petterson en pangstart med full pott, terningkast 6, i Dagbladet:

«Det skjer ikke ofte, kanskje et par tre ganger gjennom året, at jeg leser ei bok som er så overveldende god at jeg nærmest sitrer når jeg leser. Sånn er det med Per Pettersons dagbokaktige Mitt Abruzzo. Den har en nervøst intens tilstedeværelse som trollbinder leseren.»

I Mitt Abruzzo gjør Petterson som Knausgård og utforsker autofiksjonens grenser. Han har samlet noen opptegnelser fra corona-vinteren 2021 mellom bokpermer, i en utgivelse som er blitt beskrevet som litterær selvbiografi og privat selvterapi.

«Et sant kunstnersinn»

Disse grepene falt i smak også hos VG-anmelder Sindre Hovdenakk, som i går fulgte opp med en femmer på VG-terningen:

«Per Petterson bekrefter med denne boken at han er en ekte forfatter og et sant kunstnersinn. Han er både nevrotisk og forfengelig, nærtagende og selvhevdende på en og samme tid. Og han skriver akkurat like så bra som vi vet han kan. På sitt beste gnistrende godt.», skrev Hovdenakk, og avsluttet: «Hvis Mitt Abruzzo skal vise seg å innvarsle en ny vei for Pettersons forfatterskap, er det all grunn til å glede seg til fortsettelsen.»

Slakt I Bergen

En som ikke gleder seg over hverken over Mitt Abruzzo eller til en eventuell fortsettelse i samme gate, er Bergens Tidendes litteraturanmelder Johannes Grytnes. Han skriver (betalingsmur): «Den prisbelønte forfatteren forteller i sin siste bok at han ikke lenger får til å skrive. Den mer enn 400 sider lange utgivelsen viser at han dessverre har rett i akkurat det.»

BT-anmelderen gir boken laveste score – 1 av 6 – og kommer med følgende verbale bredside:

«Petterson er en av Norges mest internasjonalt anerkjente forfattere, han er mannen bak kritikerroste bestselgere som Ut og stjæle hester og Jeg nekter – noe han i denne boken ikke holder seg for god til å minne oss på. Men nå er han altså «ferdig med skrivinga». Og om noen andre enn dem som får betalt for det kommer seg gjennom denne bokens 424 sider, vil de nok være enige», skriver Johannes Grytnes, og legger til at han «sjelden har lest så mange setninger skrevet helt uten innlevelse». Altså milevis unna Cathrine Krøgers «intense tilstedeværelse».