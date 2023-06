Samler på noveller som sier sommer

En mystisk gjest, en sleiping på en campingplass, et opphold i Berlin og en svett tur til Granka.

Det er noe av det vi kan forvente oss når vi åpner permene til den ferske novellesamlingen Norsk sommer. Her har forfatter Marie Aubert satt seg i redaktørstolen – og samlet noveller som tar utgangspunkt i den norske sommeren.

Kjente forfattere som Cora Sandel, Frode Grytten, Johan Borge og Kjell Askildsen er representert, for å nevne bare noen.

For Marie Aubert ble det en stor glede å samle sine sommerfavoritter mellom permer, og samtidig utfordre tre samtidsforfattere til å skrive noen nye bidrag.

– Sommer og noveller er jo to av de tingene jeg liker aller best, så å få redigere en samling sommernoveller var en fin oppgave, slår Aubert fast til NTB – og sier følgende om utvelgelsesprosessen:

– Jeg har rett og slett valgt noen sommernoveller og noen forfattere jeg selv liker å lese, både eldre og nye favoritter – fra Cora Sandel til Kristin Vego. Jeg liker å blande nytt og gammelt, og se hvordan ulike tekster kan spille sammen. Heidi Linde, Eivind Hofstad Evjemo og Sarah Zahid er samtidsforfattere som alle skildrer sider ved det norske samfunnet på ulike og interessante måter, og sammen synes jeg de gir et bredt og fint spekter av skildringer.

– Jeg tror det er blitt en samling noveller som både er interessante og tilgjengelige å lese.

Store leseopplevelser

Ifølge Aubert er bøker det aller beste man kan ha med seg på ferie.

– Denne samlingen tror jeg både lar leserne bli kjent med ulike forfattere, tidsaldre og stiler, og gir en bra sommerfølelse på kjøpet, mener forfatteren. Og svarer slik på spørsmålet «Hva er det bøker har, som ikke skjermer har:

– Det er veldig, veldig bra for oss å lese bøker. Lesing er viktig da det gir evne til dyp konsentrasjon – og til å kunne sette sammen informasjon – og analysere den. Skjønnlitteratur gir i tillegg en fullstendig unik mulighet for å kunne forstå andre mennesker, og andre tenkemåter, bedre. Forskningen fra skolen er ganske klar: Jo mer bruk av digitale hjelpemidler, jo dårligere leseforståelse utvikler du. De leserne som leser bra på skjerm, er fra før gode til å lese på papir.

For Aubert personlig står sommeren i en særstilling når det gjelder lesing.

– Da kan jeg gå inn i en deilig, uforstyrret dyplesing jeg sjelden får tid til ellers. Noen av mine største leseopplevelser forbinder jeg med et bestemt sommersted – eller en reise om sommeren.

En unntakstilstand

Forfatteren mener mange av novellene skildrer hendelser som får ekstra kraft fordi de finner sted om sommeren, fordi det allerede eksisterer en følelse av unntakstilstand der.

– I Norge, der sommeren innebærer at det blir veldig lyst om nettene – og mye varmere enn vi er vant til – tror jeg unntakstilstanden merkes litt ekstra, framholder hun – og legger til at sommeren på mange måter eksisterer med «sin egen tid».

– Noen somre husker du fordi det skjedde noe spesielt akkurat da. Et brudd, en person som dukket opp og foretok seg noe uvanlig, en helt mislykket ferie – eller hendelser som endret deg. Samtidig går mange av somrene i ett i minnet, og danner et bakteppe av hva sommeren representerer for akkurat deg. Alle de somrene du har vært på den samme hytta, alle de somrene du har måttet jobbe mens andre hadde ferie. Disse to sidene av hvordan tida fungerer om sommeren, synes jeg kommer til uttrykk i denne samlingen.

Forfatteren svarer slik på hvorfor novellesjangeren tiltaler henne:

– Det at du har en ramme for lengden, gjør at du må komme raskt til det som er viktig i teksten. Du kan ikke ta alle mulige avstikkere og skrive om frokosten og været i side etter side. I stedet må du vite hvor du skal og hva som er motoren for denne historien, og det gir en ekstra intensitet.

– Bekymrer du deg for unges lesevaner – og tenker du at kortere historier kan være en slags redning?

– Jeg bekymrer meg for lesevaner både hos unge og eldre, jeg. Voksne er jo ikke noe bedre enn barn, når vi har ni timer skjermtid daglig OG sitter foran Netflix med mobilen i hånda. Men vi voksne har gjerne et lesegrunnlag fra før. Så kanskje noveller er et godt sted å starte om man trenger å lære lesekonsentrasjon, eller trenger å øve den opp på nytt?