Rundet 10 millioner

Northern Stories økte omsetningen fra 8,4 til 10,2 millioner kroner i fjor. – Vi er veldig fornøyde med å gjøre det så bra i et tøft marked, sier Astrid Dalaker.

Northern Stories rundet av sitt syvende driftsår med nok en rekord: I fjor rundet agenturet for første gang 10 millioner-merket. Årsomsetningen på 10,2 millioner er en økning på over 20 prosent fra 8,4 millioner foregående år.

Bunnlinja summerte seg etter dette til litt over 300 000 kroner, opp fra 130 000 i 2023.

– Vi er Norges definitivt største uavhengige litterære agentur, med en positiv utvikling i markeder som sliter – det gjelder film/TV-bransjen og bokbransjen både ute og hjemme. Derfor er vi ekstra godt fornøyde med 2023-tallene, oppsummerer Astrid Dalaker.

Tenker bredt

Northern Stories representerer nå 43 forfattere og 15 manusforfattere, og har utvidet med Mira Mack Omdahl som ny agent i 2023. Nøkkelen til suksessen er den samme som tidligere:

– Vi tenker bredt rundt våre forfatterskap, og satser tungt på å utvikle disse på tvers av utgivelsesplattformer. Dette betyr at eksempelvis film og TV har blitt mye viktigere for oss og våre forfattere, sier Astrid Dalaker – eier og gründer. – Vi tenker alltid på historien våre forfattere vil fortelle, og jobber annerledes. En manusforfatter kan gjerne skrive en bok, og en forfatter kan gjerne skrive en god film eller TV-serie.

Så langt har agenturet solgt 85 film- og TV-rettigheter, hvorav over 35 i fjor alene. I tillegg kommer en lang rekke bokavtaler og teater-rettigheter.

Bredde og synlighet

– Det manglet ikke på advarsler da vi startet agenturet. Det var, og er, nærmest en etablert sannhet i norsk bokbransje at det ikke er mulig å skape lønnsomhet i et agentur. Derfor er det ekstra hyggelig at vi viser at det går an, og at vi vokser fra år til år. Vi har sluppet veldig få inn gjennom våre dører og nettopp derfor kan vi gjøre en fullgod jobb, fordi alle våre forfattere og manusforfattere er like viktige og synlige. Det å etablere forfatterstemmer i utlandet, eller å jobbe med film og TV, krever mange års iherdig arbeid, sier Dalaker.

– Fjoråret brakte særlig en del nye sakprosa-stemmer til agenturet. Torkil Færøs bok Pulskuren har ligget over 60 uker på bestselgerlisten og er så langt er solgt til fem land.

– Like hyggelig er det å trekke frem profesjonelle fagfolk som Peder Kjøs, Ellen Viste, Geir Selbæk og Bjørn Berge. Anders Totland fikk suksess med den fantastiske boka om Jacob Juul, som både reiser til flere land og skal bli film.

– Gjørebøker selger fortsatt godt i utlandet. Vi representerer Norges definitive strikkedronning Linka Neumann, og har også ønsket Une Cecilie Oksvold om bord med sin Fargerike Turstrikk, som allerede er solgt i auksjoner til både Danmark og Tyskland, sier Dalaker.

Blant landets fremste

– Manusforfatterne våre er blant de fremste i landet. Vi er stolte over å representere blant annet Christopher Grøndahl (Kampen om Narvik og Sulis 1907), Thomas Moldestad (Gulltransporten og Skitten snø), Terje Solli (Side om Side, Helt perfekt og Hjerte til Hjerte) og Line Fougner Christensen (Best før og Hjerte til Hjerte), forteller Dalaker, og legger til:

– Flere i vår stall er sterke stemmer både på film/TV og med bok. Anne Elvedal har fått stor suksess med Dødens spill-trilogien, og jobber også internasjonalt med film – samtidig som det skrives nye bøker. Her blir det mye å glede seg til også i 2024. Christopher Pahle har skrevet en rekke barnebøker, og er også manusforfatter for Dummedag og Kompani Lauritzen. I mai slippes hans nye bok om Milo. På tampen av året ønsket vi også Harald Rosenløw Eeg velkommen, med en lang rekke ungdomsbok-suksesser i beltet, men også velkjent for filmer som Konvoi og Nordsjøen. Han skrev også Bølgen og Skjelvet sammen med John Kåre Raake, en av våre andre fantastiske bok- og manusforfattere.

Fortsatt vekst

Northern Stories-omsetningen har klatret jevnt og trutt de siste årene, fra 4,5 mill. i 2021, via 8,4 mill. i 2022, til fjorårets 10,2 millioner.

– Nå er vi i gang med vårt åttende år, og den gode trenden med betydelig omsetningsvekst ser ut til å fortsette også i 2024, avslutter Astrid Dalaker.

***

Astrid Dalaker er nær familie av BOK365s redaktør Nora Steenberg.