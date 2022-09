Riverton-ærespris til Håkan Nesser

For første gang på ti år deler Rivertonklubben ut sin internasjonale ærespris - og den blir tildelt Håkan Nesser.

Styret i Rivertonklubben har besluttet å tildele klubbens internasjonale ærespris, Den gylne revolver, til den svenske forfatteren Håkan Nesser.

Tildelingen ble kunngjort under feiringen av Rivertonklubbens 50-års jubileum i Ascheoug-villaens hage lørdag kveld.

Ti år siden sist

– Det er ti år siden sist den internasjonale æresprisen ble delt ut, og det er en stor glede å gi den til en forfatter som er så høyt verdsatt av norske lesere, sier Rivertonklubbens president, Trude Teige.

Nesser har solgt rundt en halv million bøker i Norge. I over tretti år har Håkan Nesser skrevet noen av de mest leste krimseriene i verden, om mesterdetektivene Van Veeteren og Gunnar Barbarotti.

«En utradisjonell krimforfatter»

I juryens begrunnelse står det følgende:

«Nessers bøker er originale og sjarmerende, med en sofistikert sans for humor, noe som gjør ham til en utradisjonell krimforfatter. Måten han fletter skildringen av menneskelige tragedier inn i den lune formidlingen, vitner om stor fortellerkunst.»

«Håkan Nesser utfordrer og utvider rammene for krimlitteraturen. Handlingen er overraskende, uforutsigbar og skarpt skildret. Samtidig treffer han leseren på et emosjonelt plan. Han skaper et troverdig og sammensatt persongalleri som gjør at leseren engasjerer seg sterkt i livene til personene. Underfundig og smått humoristisk skildres kjærlighet, hevn, alderdommens utfordringer, sykdom og død, tro og filosofi.»

«Krim er et glimrende redskap for å skrive om menneskelige vilkår, og Nesser spiller ofte på sviktende kjærlighet og utroskap som demoniske drivkrefter. Når et menneske blir presset, kan det gå over lik for å redde seg selv eller sine nærmeste, og for å skjule sannheten.»

Kommer til Norge

Håkan Nesser debuterte i 1988 med romanen Koreografen. I 1993 mottok han Svenska Deckarakademins debutantpris for den første boken i serien om Van Veeteren. De følgende fire ble alle nominert til «Årets bästa svenska deckare», hvorav to av dem vant prisen (Borkmanns punkt og Kvinnen med fødselsmerket). Den syvende Van Veeteren-boken, Carambole, ble kåret til beste skandinaviske kriminalroman 2000.

Han har siden utgitt fem bøker i serien om den italienskættede kriminalbetjenten Gunnar Barbarotti.

Håkan Nesser kommer til Norge for å motta prisen den 27. oktober under en tilstelning på Gyldendal Forlag.

Her er tidligere vinnere av Rivertonklubbens internasjonale ærespris:

1990 – Tage la Cour

1991 – Ruth Rendell

1993 – P.D. James

1997 – Ed McBain

2006 – Maj Sjöwall

2012 – Henning Mankell