Publikumsrekord for sakprosafestivalen

Sakprosafestivalen gikk av stabelen i helgen, og endte med rekordmange besøkende.

– Det har vært fullt hus og folkefest på Litteraturhuset hele helga! Det har vært strålende å se både NFFO-medlemmer og andre kunnskapstørste publikummere lytte til de mange kloke samtalene og foredragene, og fortsette praten i gangene og kafeen mellom de ulike postene. En av gjestene sammenliknet stemningen med å sitte rundt leirbålet, og det syns jeg var en treffende beskrivelse, sier Åshild Lappegård Lahn. Hun er, sammen med Daniel Røkholt, festivalsjef.

Fra i år av har NFFO inngått partnerskap med Litteraturhuset i Oslo om å arrangere festivalen, og det var de som stod for den praktiske gjennomføringen av den. Litteraturhuset og NFFO har samarbeidet om programmeringen, og fra NFFO stilte et programråd bestående av Tore Skeie, Marte Spurkland, Hedda Vormeland og Tony Sandset.

Barnas dag på søndag

Årets festival var av det omfattende slaget, med ulike arrangementer med ulike målgrupper hver dag fra torsdag 24., til tirdag 29. oktober. Med lørdagens program som hovedstamme, der 1198 publikummere gjestet arrangementene, for det beste av norsk og internasjonal sakprosa.

– Søndag fylte vi huset med program for barnefamilier, og massevis av engasjerte barn fikk lære om skogen og om kråka, om vikingtida og om språket, så vel som å tyde runer, tegne en skog og selvsagt styrke seg på boller og saft. Siste dag var mandag med forfatterbesøk for påmeldte skoleklasser tirsdag før vi setter punktum for nok en knakende god sakprosafestival her på Litteraturhuset, sier Åshild.

– Stor takk til alle dyktige forfattere og oversettere som har formidlet gjennom helga, og ikke minst til alle som kom og hørte på!

