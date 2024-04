Pride på Litteraturhuset

– Vi løfter frem et bredt spekter av skeive perspektiver, gjennom hele året, og så drar vi selvsagt på med et ekstra rikt program under Pride, sier Susanne Kaluza, leder ved Litteraturhuset i Oslo.

– Litteraturhusets satsning på skeiv litteratur er en viktig del av stiftelsens arbeid for inkludering og mangfold. Fremdeles er vi ikke kommet dit som samfunn at det er uproblematisk og trygt for alle å være åpen om at de har en annen legning. Derfor løfter vi et bredt spekter av skeive perspektiver, gjennom hele året, og så drar vi selvsagt på med et ekstra rikt program under Pride, sier Susanne Kaluza, leder ved Stiftelsen Litteraturhuset.

Constance Debré, Metteson, M. Seppola Simonsen og Luca Dalen Espseth skal alle delta på årets program for voksne. Det vil også være program for familier under pride-måneden: I år som tidligere, vil Stiftelsen Litteraturhuset delta med barneprogram under Minipride!

– Litteraturen har en særegen evne til å uttrykke ulike perspektiver og få oss til å se ting i et nytt lys. Derfor er alt i programmet vårt forankret nettopp litteraturen. For pride-måneden har vi prøvd å finne en god balanse mellom litteraturformidling, folkeopplysning, og feiring, sier Madeleine Gedde Metz, som er ansvarlig for satsningen på skeiv litteratur.

Fransk, kvensk og nordnorsk LGBT-litteratur

Franske Constance Debré er hovedgjest på årets pride-program. Hun skriver fra et opprørsk, skeivt perspektiv, og utforsker nye måter å være kvinne og forelder på i et fortsatt svært patriarkalsk og heteronormativt land.

30. mai møter Debré Emma Clare Gabrielsen til samtale om romanen Love me tender, som utforsker konflikten mellom morskap, samfunnets forventninger og individuell frihet.

I boka Født i rett kropp. En transmanns fortelling forteller Luca Dalen Espseth om sitt liv som trans, og om sine mange års arbeid med transpersoners rettigheter og helsetilbud. 13. juni vil han fortelle om erfaringer fra arbeidet sitt med transsaken, om det offentlige ordskiftet om transpersoner, og hvordan det er å leve som trans i dag.

Romanen Odd Lyng av Alf Martin Jæger kan regnes som Norges første homoroman, og i år er det 100 år siden den ble utgitt. Jæger, som også hadde kvensk familie, skrev flere bøker som tematiserte kjærlighet mellom menn i Nord-Norge, og i Odd Lyng beskriver han stigmatiseringen homofile menn opplevde på starten av 1900-tallet, og frykten for avsløring, ydmykelse og straff. 12. juni vil forfatter M. Seppola Simonsen fortelle om Jægers roman, og om krysningspunktet mellom to minoritetserfaringer: her det kvenske og det skeive.

Etter foredraget blir det LHBTQuiz! med Runa Fjellanger og Caroline Ugelstad Elnæs, hvor årets vinner av NM i skeiv litteratur skal kåres!

Metteson og Mini-pride

7. juni Litteraturhuset på Salong! og Åpen mikrofon med salongvert Sandra Kolstad, og kveldens gjest er musiker og multitalent Sverre Breivik, bedre kjent som Metteson. Han møter Kolstad til en personlig samtale om musikk, sanglyrikk og selvuttrykk.

27. juni blir Litteraturhusets faste husforteller, Jasdeep å finne på Minipride i Sofienbergparken, med eventyr og regnbueflagg! Kanskje er det prinsen og Askeladden som finner hverandre denne gangen?