Paal-Helge Haugen hylles

Forfattersentrum Sørlandet hedrer forfatteren med «Haugendagane» i Kristiansand 11. – 13. mai, med festkveld og flere arrangement viet forfatterskapet. ​

Koronapandemien sette ein stoppar for markeringa av 75-årsdagen til Paal-Helge Haugen i 2020, men no kan vi endeleg feire ein av våre største nolevande forfattarar, skriver Forfattersentrum Sørlandet i en pressemelding.

Paal-Helge Haugen debuterte i 1965 med «Blad frå ein austleg hage», en gjendiktning av hundre japanske haikudikt, og har siden skrevet i de fleste sjangerne: Gjendikting, roman, barnebøker, dikt og dramatikk. Bøkene er oversatt til omlag 20 andre språk.

I pressemeldingen skriver Forfattersentrum Sørlandet at «Haugendagane opnar med ein samtale mellom forfattaren sjølv og leiar for Forfattersentrum Sørlandet, Irene Gressli Haugen, på Kilden teater og konserthus 11. mai. Paal-Helge Haugen slo gjennom allereie som 23-åring i 1968 med punktromanen Anne. Denne har Kilden teater no sett opp som monolog, og tema for samtalen blir overgangen frå punktroman til scenetekst.

Videre følger en rekke arrangement (se hele oversikten her) før Haugendagane avsluttes med en festkveld fredag 13. mai, med både opplesing og musikk.