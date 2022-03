– På tide å møtes igjen!

Thomas Mala håper at folk i bokbransjen, nå etter pandemien, snart kan bli litt mer sosiale igjen.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte innkjøpssjef Arild Rekdal i Norli den videre til Thomas Mala, redaktør i Press Forlag.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– I dag jobber jeg med å få ferdig ei bok som skal hete Om Ukraina, som er en pamflett med utdrag fra Timothy Snyders Veien til ufrihet. Her får du skikkelig innsikt i Ukrainas historie og bakgrunnen for Putins ideologiske prosjekt. Kommer i bokhandelen om to uker og tar deg bak overskriftene. Og akkurat dette er jo noe av det fine med denne jobben, at vi faktisk kan bidra med utgivelser som opplyser og informerer.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Skulle gjerne ha sagt 100 prosent fornøyelse, med det er jo stort sett jobb. Som selvsagt er en fornøyelse. Masse manuslesing. Men fornøyelig selvsagt. Hundre prosent. Hele tiden. 24/7.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Odd Terje som leverer bøker fra SentralDistribusjon hver dag. Alltid blid. Makes me happy. Trenger ikke mer. Og Terje på Tronsmo. Og Helge på Norli. Og Sylvia i Bergen. Og Oddmund på Ark. Og og og og …

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Solvej Balle – Om utregning av romfang. Dansk kandidat til Nordisk råds pris. Det er egentlig en serie av bøker, det er kommet tre, men skal bli sju. Jeg har foreløpig bare lest den første. Om en dame som er fanget i en og samme dato. Hver dag er 18. november. Hvordan leve når tiden forsvinner? Helt fabelaktig prosa. Kommer på norsk til høsten.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Nå når vi kan være sosiale igjen, er det ikke på tide at vi faktisk er litt sosiale, at folka i bokbransjen møtes over ett glass eller to?

– Jo! La oss sees på Café Amsterdam på torsdag fra kl. 17 og utover. Sjåast!

Thomas Mala sender stafettpinnen videre til Øystein Haugsbø i Aschehoug Undervisning.