LYRISK: Sommer. En stille morgenstund med Helge Torvund.

I den senere tid har Helge Torvund (f. 1951) dessverre vært litt helseplaget, men han er likevel forbausende vital. Til glede for svært mange. To rikholdige utgivelser er det blitt til i år: Jærkshire – Jæren og Yorkshire, samt Løyndomsfuglar: patafysisk fuglebok.

Vi ønsker ham alt godt og riktig god bedring.

PÅ PLASS

Eg sykla ut til sanddynene i dei tidlege timane

og gjekk omkring i ein stor og gyllen fred

farga av sand og strå og ei ro så blåklokkeblå

Levande steg i ei rådyrstille verd for dei

som ikkje snakkar menneskespråk; hareungar

og nede ved elva to kvite svaner med vakre vakne halsar

Vatnet er så stille at tida nesten stoppar opp

Endene sym i sin eigen morgon og alt andar

harmoni og naturleg orden der kvar minste ting

har sin eigen plass og gjer sitt

Når eg går over dei graskledde bakkane

Når eg ser rognebæra og lyngen og

det som er på plass og rammar inn

alle desse liva som vert levde

utan spørsmål

fyllest eg av ei stille takksemd

over at dette finst

og at eg får lov å å gå her og sjå dette

Helge Torvund 27. juli, 2018