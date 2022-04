Nygaard-saken i Stortinget i dag

Emilie Enger Mehl må svare på Abid Raja-interpellasjon om økt aktivitet og avslutning av Nygaard-saken.

Snart 30 år etter skuddene mot William Nygaard i Dagaliveien i 1993, er fremdeles ingen stilt til ansvar for udåden. Saken kom igjen frem i lyset i november 2021, da det kom nye opplysninger. En iransk diplomat og en libanesisk statsborger ble siktet av norsk politi i 2018. VG oppfordret på lederplass til at disse to siktede ble etterlyst internasjonalt.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) har tidligere stilt spørsmål i Nygaard-saken, som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gitt svar på.

Resultatløst møte

Forleggerforeningens styreleder Edmund Austigard og direktør Heidi Austlid bad i november utenriksministeren om et møte om saken, og gjennomførte et møte med Utenriksdepartementet – uten resultat, ifølge Forleggerforeningen. Derfor er man glade for initiativet til eks-kulturminister Abid Raja:

– Forleggerforeningen setter stor pris på Rajas engasjement og interpellasjon i Stortinget. Regjeringen må nå legge press internasjonalt slik at vi kan få en oppklaring i saken som er et åpenbart angrep på det frie ord i Norge og forleggeriets rolle. Vi har allerede tatt dette opp med justisministeren og utenriksministeren, og håper nå at Stortingets engasjement bidrar til at regjeringen tar de nødvendige grep, sier Austlid til BOK365.

Etterlyser dialog og avslutning

Abid Raja (V) stiller i sin interpellasjon følgende spørsmål justisminister Emilie Enger Mehl (Sp): «Skuddene mot William Nygaard i 1993 var et attentat mot det frie ord. En rekke forleggere, oversettere og bokhandlere ble angrepet etter at regimet i Iran oppfordret til drap på alle som var i befatning med Salman Rushdies bok Sataniske vers. Saken er av stor prinsipiell betydning også i dag fordi den berører vår mest grunnleggende frihet – ytringsfriheten. 29 år etter drapsforsøket er saken fortsatt uløst og ingen stilt til ansvar. Saken er formelt under etterforskning, men berører direkte vårt forhold til andre land, internasjonal rettsorden og mulighet for etterlysning, samt vår evne til å ta opp angrep på ytringsfriheten med regimer som undertrykker den. Er statsråden villig til å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at denne saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig?»