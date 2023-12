Ny salgs- og markedssjef i Oktober

Gine Jonassen er nå ansatt som ny salgs- og markedssjef i Forlaget Oktober.

– Jeg er takknemlig for årene i forlaget Res Publica som har gitt meg en grundig innføring i forlagsdrift fra A til Å. Nå ser jeg frem til nye utfordringer hos landets fremste leverandør av norsk skjønnlitteratur. Forlaget Oktober har en fantastisk portefølje med litteratur av høy kvalitet. Jeg gleder med til å få jobbe med noen av landets beste forfattere og ser frem til å bli en del av forlagets kompetente fagmiljø, sier Jonassen.

Gine Jonassen har jobbet i bokbransjen siden 2006. Hun har vært kategoriasvarlig for skjønnlitteratur i Ark og kategori- og innkjøpssjef i Norli. Hun har også hatt ansvaret for utviklingen og lanseringen av Platekompaniets nettbokhandel, hun har ledet fagjuryen for Brageprisen og sitter i Forleggerforeningens markedsutvalg. De siste fem årene har hun vært salgs- og markedssjef i forlaget Res Publica.

Forlaget Oktober er svært fornøyde med nyansettelsen. Forlagssjef Ingeri Engelstad sier:

– Gine er kunnskapsrik, analytisk og dyktig og har et stort engasjement for litteraturen. Hennes tyngde og brede erfaring fra bransjen blir et viktig tilskudd til forlaget, og vi gleder oss til å jobbe sammen med henne for å løfte fram nye og etablerte forfatterskap slik at de kan nå ut til flest mulig lesere.