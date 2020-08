Ny eier i forlag i Harstad

Ness & Lind, som driver med møbler og lamper i Harstad, kjøper seg inn i Utenfor Allfarvei Forlag.

–Vi tror på synergier mellom Ness&Lind og Utenfor Allfarvei Forlag. Møbler, lys og bøker er jo som hånd i hanske, sier Stig Lind, daglig leder i møbel- og lampeforretningen Ness&Lind.

Utenfor Allfarvei Forlag har siden 2015 vært drevet fra Harstad av Veronica Melå. Hun eier i dag hele selskapet, men selger nå en aksjepost til et firma som driver med noe annet enn bøker. På spørsmålet om hvorfor, sier hun:

Corona-motvind

– Min bedrift er en av de mange små bedriftene som har hatt motvind på grunn av korona. Og når man først skal hente inn i en medeier i det man kan kalle en kulturnæringsbedrift, så er det fint å ha med seg en partner som også ønsker å skape noe større enn seg selv, hvis man kan si det på den måten. Jeg samarbeidet med Stig Lind da vi etablerte pop-upkonseptet «Made in Harstad» i 2017 i deres lokaler i gågata. Siden har jeg blitt kjent med han som en som tør å tenke utenfor boksen, sier Melå og legger til:

–Når Petter Stordalen kan gå tungt inn i forlagsbransjen og på under to år bli større enn Kagge, så er det ikke så unaturlig at Ness & Lind og Utenfor Allfarvei Forlag slår pjaltene sine sammen. Kanskje dette også kan vise andre forretningsdrivende i nord at det er mulig å gå inn i kulturnæringsfeltet, selv om koblingene virker usannsynlige?

Lager litteratur-arrangementer

–Måten å drive handel på og måten å nå ut til folk på er i endring, og vi tror at forlagets profil og målgruppe er spennende for oss å nå ut til. Utenfor Allfarvei Forlag prioriterer lokale krefter og talenter fra nord og har gjennom sine fem år skapt mye positiv oppmerksomhet for Harstad og landsdelen vår, både lokalt og nasjonalt. Dette synes vi er spennende å være med på, forteller daglig leder i Ness&Lind, Stig Lind.

–Ness&Lind har nylig pusset opp lokale i gågata, et lokale som i dag brukes som showroom for Ness&Linds produkter. Vi ønsker at det skal bli mer liv i denne flotte sentrumsgata, og med Veronicas nettverk kan vi skape mer innhold i lokalet enn vi har i dag, fortsetter han.

–Det er et nydelig lokale som ligger vakkert til, og jeg og Stig har snakket om at lokalet egner seg svært godt til små- og mellomstore kultur- og litteraturarrangementer. Dette er noe vi har lyst til å samarbeide om i tiden fremover. Jeg tror dette kan bli særegent og inkluderende, og kan kanskje fylle et behov i Harstad, både hva gjelder størrelse på lokalet og type arrangement, sier Veronica Melå.