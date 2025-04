Norsk bok om adopsjon utgis i Sør-Korea

«En adoptivmors fortelling» er Kristin Molvik Botnmarks oppgjør med adopsjonssystemet. Nå skal den utgis i Sør-Korea.

Botnmark er sosiolog, førstelektor og adoptivmor til to sørkoreanske barn, to av de i alt 6500 barna som er adoptert til Norge siden slutten av 1950-tallet.

Et uskyldig spørsmål fra sønnen førte til at hun avdekket det forlaget kaller «urovekkende sannheter» om adopsjonsindustrien i Sør-Korea – og i Norge. I boken forteller hun hvorfor hun ble en av systemets skarpeste kritikere.

– At «Adopsjonsoppgjøret» nå blir utgitt i Sør-Korea, betyr svært mye for meg personlig. Som adoptivmor er det sterkt å vite at historien og mitt oppgjør når fram i mine barns fødeland, sier Kristin Molvik Botnmark, som påpeker at det handler om noe større enn hennes egen historie.

– Jeg håper den koreanske utgivelsen kan bidra til det brede oppgjøret vi nå ser konturene av – et oppgjør som krever at sannheten kommer fram, at de berørte får en stemme, og at det vil bidra til en prosess som gir oppreisning også til de opprinnelige mødrene i Sør-Korea, sier hun.

26. mars la en sørkoreansk sannhets- og forsoningskommisjon fram sin første delrapport, som bekreftet omfattende og systematiske menneskerettsbrudd i internasjonale adopsjoner, noe blant annet VG omtalte.