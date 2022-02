NORLAs oversetterpris til Drozdowska

Under Bergen internasjonale litteraturfestival ble NORLAs oversetterpris utdelt for 16. gang. Prisvinneren er polske Karolina Drozdowska.

NORLA forteller at de sjeldent har fått så overbevisende og begeistrede omtaler av en kandidat til oversetterprisen.

– Drozdowska omtales som en hardtarbeidende, undersøkende, intelligent og modig oversetter som behersker både norsk og polsk språk på formidabelt vis, noe som resulterer i fantastiske oversettelser. Ikke bare er hun en dyktig og engasjert oversetter, hun er også en ivrig formidler av norsk litteratur også overfor polske forlag, kolleger og øvrige lesere, forteller NORLA i en pressemelding.

Drozdowska vinner 20 000 norske kroner og et treukers opphold i Litteraturhusets forfatterleilighet i Oslo, men formålet med prisen er først og fremst å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

En lang vei

Drozdowska har blant annet oversatt Johan Harstad, Heine Bakkeid, Anne B. Ragde, Nina Lykke, Marie Aubert, Lars Mytting og Helga Flatland til polsk. Hun forteller at det betyr mye for henne å vinne prisen.

– Jeg føler at jeg har gått en skikkelig lang vei siden jeg først begynte å oversette i 2008 og jeg er rørt, stolt og takknemlig – for selve prisen, så klart, men også for mennesker jeg har hatt rundt meg disse årene, alle som støttet, oppfordret og – av og til – utfordret meg til å bli en bedre oversetter, sier Drozdowska.

Rytme

Å oversette fra norsk som er et germansk språk til polsk som er slavisk, er ikke en enkel kunst, særlig ikke hvis man som Drozdowska forsøker å oversette språkets rytme.

– For meg er det alltid viktig å beholde originalens rytme og melodi. På polsk har vi lengre ord og det er lett å miste originalens letthet eller flyt. Det hjelper mye å lese teksten høyt når man oversetter og det gjør jeg stort sett hver gang, forteller hun.

Mytting

Lars Myttings bøker betyr spesielt mye for Drozdowska, og da særlig Svøm med dem som drukner som kom på polsk i 2016.

– Det var den første høylitterære romanen jeg oversatte og i tillegg skjedde det i en veldig spesiell og krevende periode av livet mitt. Under prosessen ble jeg også kjent med forfatteren som er en fantastisk samarbeidspartner og et fascinerende menneske. Nå har jeg nettopp oversatt Søsterklokkene, som kommer på polsk om to uker, og Hekneveven, så nå venter jeg på trilogiens siste del, forteller hun.

Opprørsk

Drozdowska lærte seg norsk i voksen alder ved Universitetet i Gdansk, der hun nå jobber som førsteamenuensis etter å ha fullført en doktorgrad i Jens Bjørneboes episke teater.

– Norsk var et veldig tilfeldig valg, forteller hun, – Jeg kommer fra en liten polsk by og ville ut i den store verden, samtidig som jeg gikk gjennom en ganske kraftig opprørsfase som tenåring og ville vise hele verden hvor selvstendig og original jeg var.

– Norsk virket ganske eksotisk på den tiden, det var rett etter at Polen hadde blitt medlem av EU og før polakkene begynte å emigrere til Norge i yrkessammenheng, man visste faktisk ganske lite om Norge da.

Også forfatter

Som oversetter er man ikke synlig i samme grad som forfatter. For Drozdowska og andre oversettere har det vært viktig å organisere seg. Særlig ett slagord blir brukt i synlighetskampanjen for polske skjønnlitterære oversettere: «Tłumacz też autor».

– Det betyr «oversetter er også forfatter», for det er jo det vi egentlig er. En skjønnlitterær oversettelse er en slags blanding av forfatteren og oversetterens stemme, en mellomting og en deilig hybrid. Det ligger nesten noe magisk i oversettelsesprosessen, sier Drozdowska.