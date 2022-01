Nominert til Årets Ulest

Hvem er den beste, mest uleste forfatteren?

Litteraturprisen Årets Ulest kåres av nettbokhandelen Bookis. Prisen, som er inspirert av musikkprisen Uhørt, har som mål å gi mer oppmerksomhet til uoppdagede og talentfulle forfattere.

– Vår påstand er at bokmarkedet ikke fungerer spesielt godt for bredden av litteratur, og det er på sin plass at noen i bransjen tar ansvar, sier Arne-Morten Willumsen som er daglig leder i Bookis.

Et litterært ekkokammer

– Det er vanskelig å slå gjennom som forfatter når bokhandlere først og fremst fremmer de samme, store forfatterne hvert år. Norsk bokbransje blir slik et slags litterært ekkokammer. Ettersom de store aktørene ikke vil fremme de ukjente skattene vi har i norsk litteratur, skal vi gå i front for å bryte litt opp. Det er årsaken til at vi i Bookis gjennomfører Ulest hvert år, sier Arne-Morten Willumsen.

De nominerte

Bøkene i delfinalene leses og bedømmes av en uavhengig jury av lesere, og i tillegg får folket stemme på sine favoritter. De to forfatterne som får høyest poengsum i de tre kategoriene «Barn og ungdom», «Dikt og noveller» og «Romaner», går videre til finalen.

Det som startet med hele 414 nominasjoner har nå blitt til seks litterære verk.

Barn og ungdom:

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen med Sinne

Eli Renate Bye Sørensen med Ubetydelig, men redd

Dikt og noveller:

Joakim Kjørsvik med Åpenbart ingen nabo

Tone Nilsen-Bie med Sumarvariasjonar

Romaner:

Geir Jacobsen med Lyst mørke

Karl Otto Vibran med Nr. 27

Ikke helt ulest

En uoppdaget forfatter er ifølge Willumsen ikke en helt ulest eller lite lest, tvert imot. Konkurransen løfter frem uoppdagede forfattere som er lest og likt av flere, men som av ulike grunner ikke har nådd ut til den store lesergruppen ennå.

– Hverken jul, påske eller sommeren er helt det samme uten de mest folkekjære forfatterne våre, men jeg tror mange bokelskere hadde vært veldig nysgjerrige på bokutgivelsen om en ukjent forfatter hadde fått den samme publisiteten. Vi i Bookis har troen på at det er plass til mange flere forfattere i offentligheten, og at dette vil øke interessen for litteratur, sier Willumsen.

Finalen finner sted i Oslo 27. januar.