Nobelprisvinner til Norge

Olga Tokarczuk kommer til Norge i april, hvor hun skal samtale med sin norske oversetter Julia Wiedlocha i Universitetets aula.

– Få minutter etter at Olga Tokarczuk vant Nobelprisen i litteratur var de 200 billettene til arrangementet med henne her på Litteraturhuset den 23. oktober i fjor revet bort. Når Tokarczuk valgte å flytte Norgesbesøket til april gjorde det at vi kunne tenke nytt. Vi ønsker å gi mange som mulig anledning til å høre denne nyskapende Nobelprisvinneren, sier daglig leder på Litteraturhuset i Oslo, Susanne Kaluza.

I anledning nobelprisvinnerens besøk ser Litteraturhuset seg nødt til å flytte på seg. Arrangementet er derfor utenfor murbygningen i Wergelandsveien, og heller i Universitetets aula.



– Stiftelsen Litteraturhuset har som formål å spre kunnskap, ytringsfrihet og litteratur i bred forstand. For å oppnå det er murbygningen i Wergelandsveien et fantastisk verktøy, men ingen begrensning. De gangene vi kan nå ut på nye måter og til flere mennesker ved å dukke opp andre plasser i byen eller i landet er dette noe vi vil eksperimentere mer med, sier Kaluza.

Andre gang på norgesbesøk

Olga Tokarczuk besøkte Litteraturhuset for første gang i 2012, i forbindelse med at romanen Løperne kom ut på norsk. I fjor ble hun tildelt Nobelprisen i Litteratur for 2018 «for en narrativ oppfinnsomhet som med encyklopedisk lidenskap representerer grensekryssing som livsform». Hun dedikerte prisen til det polske folk og kampen for demokrati i et stadig mer autoritært Polen.

På grunn av tildelingen måtte Tokarczuk utsette norgesbesøket, som opprinnelig var planlagt til 23. oktober. På dagen seks måneder senere, den 23. april klokken 19, vil Tokarczuk gjeste Universitets aula.

Tokarczuks norske forlag, Gyldendal, opplyser også at Tokarczuks nyeste bok, Bisarre fortellinger, kommer i norsk oversettelse høsten 2020, mens hennes hovedverk, Jakobsbøkene, er planlagt utgitt høsten 2021.