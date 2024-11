Nextorys toppliste over de mest strømmede lydbøkene for voksne i oktober er her.

Hele åtte ulike forlag er representert på Nextory-lista for oktober. Gledelig er det å registrere at Forente forlag er inne med to. Videre finner vi tre Kagge-titler, hvorav to fra krimforfatter Sara Strömberg. Disse har ligget på listen i noen måneder. Cappelen Damm er inne med to nye, den ene er Erlend Loes seneste lydbok Drømmenes sykkelregister. – Erlend Loe er alltid populær på strømming og er en av våre personlige favoritter, sier innholdsansvarlig i Nextory Norge, Karianne Aanestad. Toppliste: De mest populære lydbøkene på Nextory i oktober Oversikten er basert på Nextorys egen statistikk over antallet avsluttede lyd- og e-bøker for voksne i Norge, oktober 2024. 7 Forfatter Tittel Forlag 1 Sara Strömberg Skygger Kagge 2 Isabel Raad Shirog: jenta jeg en gang var Egmont 3 Jan Ingar Thon En farlig mann Forente Forlag 4 Jojo Moyes I dine sko Bonnier 5 Peder Kjøs Du kan få det bedre Kagge 6 Julie Smith Hvorfor har ingen fortalt meg dette før Bonnier 7 Egil Foss Iversen Dødelig intrige Lind 8 Liza Marklund Kallmyren Cappelen Damm 9 Sara Strömberg Skred Kagge 10 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 11 Stig Millehaugen Gjerningsmann Forente Forlag 12 Bjørn Markussen Alene ut Gyldendal 13 Erlend Loe Drømmenes sykkelregister Cappelen Damm 14 Isabel Raad Det vi ikke sa Egmont 15 Lena Bivner Det vi ikke sa Lind