Nextory-lista for juli

Høysesong for lydbøker: Kagge og Bonnier Norsk Forlag dominerer.

Sommeren er strømmetjenestenes høysesong.

Nextory er den største strømmetjenesten uten forlagsbindinger i form av direkte eierskap som kan tenkes påvirke kurateringen. Vi er blitt vant til at Cappelen Damm dominerer topplistene hos Storytel, mens Aschehoug og Gyldendal utmerker seg hos Fabel.

Påtagelig er det derfor når Kagge dominerer med seks av de 15 mest populære hos Nextory. Bonnier Norsk Forlag følger dernest med fem inne på lista.

Aschehoug er kun representert med en lydbok. Det samme er Gyldendal. Landets suverent største lydbokforlag, Cappelen Damm er uten en eneste tittel.

Innholdsansvarlig i Nextory, Karianne Aanestad understreker at sommeren er tiden for feelgood titler. Det er derfor ikke overraskende at Jojo Moyes topper lista. Ditto for Soraya Lane.

Aanestad framhever også svenske Moa Herngren: «Riktignok ikke en klassisk feelgood, i og med at det hele ender i skilsmisse, men en vanvittig underholdende bok der leseren skifter sympati fra den ene parten til den andre – eller ikke. Min favoritt i sommer.»

Toppliste: De mest populære lydbøkene på Nextory

– juli 2024