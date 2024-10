Nå går andreopplag i trykken

Gyldendal opplyser at andreopplag av den omdiskuterte «Partiet» nå går i trykken, og beklager samtidig «uttalelser som kunne oppfattes som at vi bagatelliserte kritikken»

− Noen har ment at boken bør trekkes. Det har ikke vært aktuelt. Gyldendal har fått gode og nødvendige forsikringer fra forfatterne om kvaliteten i kildegrunnlaget og hvordan ulike deler av boken kan dokumenteres. Vi har arbeidet tett med forfatterne om alt fra metode til litterære fortellergrep og språk. I og med at det kom kritiske tilbakemeldinger på boken ved utgivelse, har det vært naturlig for forlag og forfattere å gjennomgå disse før andre opplag sendes i trykken, sier Ingeborg Volan, direktør Gyldendal Litteratur.

Forlaget opplyser at andreopplaget inneholder rettinger av faktiske feil og presiseringer i teksten, utvidelser av enkelte passasjer om varslersakene i Arbeiderpartiet. Dessuten er metodekapitler utviklet «for å gi bedre forståelse av arbeidet som ligger bak boken og avsløringene i den, samt for å reflektere noe av debatten etter utgivelse».

Forlaget og forfatterne opplyser også at de har gjennomgått påstander om mulige tekstlikheter og finner at de aktuelle passasjene i Partiet hovedsakelig gjelder kjente og etablerte hendelser som forfatterne har fått gjengitt av sine egne kilder. I neste opplag vil forfatterne legge inn referanser til andre utgivelser der det er relevant.

Gyldendal skriver også at debatten rundt boken «har vokst seg større enn vi hadde forutsett».

− Noe av kritikken rettet mot forlagets kommunikasjon i etterkant av utgivelsen har vært berettiget, og forlaget møtte ikke denne kritikken med tilstrekkelig alvor. Gyldendal beklager at vi har kommunisert på en måte som har såret og vært en belastning for personer som ikke har søkt offentlighetens lys eller maktposisjoner, blant annet da vi fra forlagets side ga uttalelser som kunne oppfattes som at vi bagatelliserte kritikken. Vi beklager også at enken etter Hans Kristian Amundsen ikke ble varslet før boken ble lansert, sier Volan.

