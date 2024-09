Mestermøte i november

Jenny Erpenbeck og Margaret Atwood møtes til samtale på Litteraturhuset i Oslo i november.

– Margaret Atwood og Jenny Erpenbeck har begge skrevet uforglemmelig litteratur som utforsker totalitarisme, historien og hvor lett vår skjøre virkelighet kan vippe over i brutalitet. Jeg er utrolig stolt av at Litteraturhuset nå kan samle de to på en scene sammen for første gang, sier programsjef for voksenprogrammet på Litteraturhuset, Linn Rottem.

2. november møtes årets Bookerprisvinner Jenny Erpenbeck og Margaret Atwood til samtale i regi av Litteraturhuset i Oslo. Dette blir aller første gang de to prisvinnende forfatterne møtes.

Samtalen finner sted i Universitetets aula, tre dager før det amerikanske valget, og i følge Litteraturhuset vil samtalen vil dreie seg om «forfatterskapene til Atwood og Erpenbeck og felles temaer som totalitære stater, trusler mot demokratiet, historiens brutalitet og fremtidshåp.»

Samtalen vil bli ledet av forfatter og professor i kulturhistorie ved UiO, Helge Jordheim.