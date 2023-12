Lyrikklista – november 2023

LYRISK: Vi er inne i bøkenes høytidssesong. November gir en god pekepinn til julesalget. Dikt er populære gaver.

November viser små endringer. I toppen er lista uforandret fra oktober.

Neste søndag overrekkes Nobelprisen til Jon Fosse i Stockholm. Samlaget har trykket nye opplag av Dikt i samling, men enn så lenge holder likevel Hans Børli plass. Begge har i tillegg to titler inne.

Kun tre kvinnelige forfattere er representerte. For tredje måneden på rad hevder Bente Bratlund seg helt i toppen. Bratlund fra Os, like ved Bjørnefjorden i Hordaland, har bak seg over 70 bøker i ulike sjangere. Dans dotter mi – 100 dikt om livet inneholder mest nyskrevne dikt, men rommer også noen tidligere dikt som forfatteren selv setter ekstra pris på.

Kun en nykommer er å finne, Pus av Arne Torget. Torget er i likhet med Børli og Fosse, inne med to utgivelser. Om samlingen Pus skriver forfatteren fra Kvinnherad i Sunnhordland:

«I over 30 år har Pus vore ei konstant inspirasjonskjelde for meg. Når det kokar under topploket skriv eg Pus inn i ulike situasjonar, slik får eg ut litt damp. Pus sjølv ligg som regel heilt uskuldig og søv på sofaen medan eg hamrar laus på tastaturet. Pus er då rundhanda med samfunnskritikk eller kvardagskomikk alt etter kva påfunn matfar har for dagen. I boka finn du aktuelle saker frå året som har gått, og nokre tidlause vers som har blitt til over ein lang periode.»

