Lyrikklista – mai 2024

LYRISK: Trygve Skaug er suveren i topp av lista. Hans Børli henter seg inn, mens Jon Fosse holder stillingen.

Bente Bratlund nærmer seg nå et helt år i toppen av lista. En sjelden vare fra Vigmostad&Bjørkes imprintet Bladkompaniet, og som jo ellers utgir serielitteratur.

Et lite mysterium er det at forrige måneds rakett, Blues for en av de dagene av Lars Saabye Christensen nå er helt ute av lista. Saabye fikk en sekser av Tor Hammerø i Nettavisen, men også en sekser her hos oss. Kan hende Cappelen Damm hadde trykket et for lite opplag, og at praktboka ikke har vært å få tak på i bokhandel. I så fall er ganske sikkert nye opplag under veis.

Lars Saabye Christensen får trøste seg med at hans sylferske samling, Onkel Onkel er eneste nykommer i mai. Kritiker Sindre Ekrheim i Dag og Tid skriver at samlingen er et «poetisk og underhaldande portrett» (…) «her finst også heilt reinskorne og enkle poetiske bilete som grip med uvanleg kraft.»

Boklista for lyrikk: Mai – 2024

(alle utgivelsesår)

