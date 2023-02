Lyrikklista – januar 2023

LYRISK: Nytt år med to nye samlinger inne på lista.

Lista toppes nesten som vanlig, av Hans Børli (1918-1989). Selv var han ikke så begeistret for tilnavnet «Skogens dikter». I et intervju med NRK i 1965 sa han: – Jeg mener å ha en tankeverden utover skogen og alt det den representerer. For det hadde han til fulle. Hans eneste datter, Beathe Børli Karterud skal antagelig ha ære for at Børli leses av så mange selv i dag, hun har da også vært med på å kuratere Hans Børlis beste dikt.

På plassene etter Børli finner vi to av fjorårets bestselgere: Brynjulf Jung Tjønn og Sarah Zahid.

Brynjulf Jung Tjønn ble denne uka nominert til både Kritikerprisen og Ungdommens kritikerpris for Kvit, norsk mann. I nominasjonen til Kritikerprisen heter det blant annet:

«Med knappe, poetiske setninger blottet for føleri viser han hvordan tilværelsen som asiat i et helnorsk miljø er en nærmest bisarr opplevelse. (…) Med kjappe flash får vi oppleve begivenheter i Tjønns liv, og formen tildeler oppgaven med å reagere emosjonelt til leseren. Det er som om forfatteren bare sier: «Vær så god, her er det.»

Slik blir den vesle boka en ypperlig luke inn i noe de færreste her til lands får oppleve – den absolutte erfaringen av å være fremmed i situasjoner preget av keitete godvilje og manglende innsikt, men også å leve med en dulgt trussel om potensiell brutalitet.»

Sarah Zahids andre diktsamling Bjørnholt vgs fikk stor oppmerksomhet i fjor. Både i VG og her på BOK365 fikk boka terningkast seks. Nå trykker forlaget et tredje opplag.

På fjerdeplass finner vi noe overraskende, nykommeren Hans-Olav Mørk med en samling som utkom i starten av pandemi-perioden. Hans-Olav Mørk er visesanger, salmedikter og tidligere gateprest, men har de senere årene vært ansatt i Bibelselskapet med ansvar for den nye Bibeloversettelsen som er ventet neste år. I forlagets omtale av samlingen Vi skal møtes når dette er over, heter det: I en krise blir det tydelig hvor viktige vi mennesker er for hverandre. Under overskriftene tro, håp og kjærlighet presenterer Hans-Olav Mørk atten tekster om hva som bærer når mye annet svikter.

Den andre nykommeren på lista er Eirik Nordmo med den selvbiografiske «dagboka» fra sin behandling for rusmisbruk og psykisk uhelse. Boka kom sent i januar og har fått stor oppmerksomhet i pressen, første opplag er allerede i ferd med å rives bort.

Boklista for lyrikk: Januar – 2023

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (1) 2 Kvit, norsk mann Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022 (3) 3 Bjørnholt vgs Sarah Zahid Flamme 2022 (2) 4 Vi skal møtes når dette er over Hans-Olav Mørk Verbum 2020 (Ny) 5 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (Inn på ny) 6 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (Inn på ny) 7 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (12) 8 du og jeg Victoria Dalsberget Vigmostad og Bjørke 2022 (Inn på ny) 8 Det framande landet Carl Frode Tiller Aschehoug 2022 (5) 10 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (Inn på ny) 11 Innlagt Eirik Nordmo Lyrikkforlaget 2023 (Ny) 12 Inferno Dante Alighieri Solum Bokvennen 2022 (12) 12 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (Inn på ny) 14 ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (8) 15 Kolbein Falkeid: Samlede dikt Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2016 (15)