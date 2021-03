Lyrikklista februar – Mammuten dominerer

Lyrisk: Tre nasjonale ikoner i følge av en mammut måtte til for å omgå Trygve Skaug. For første gang på et helt år troner ikke Skaug øverst på lyrikktoppen, men han er snart tilbake. På fredag var han inne på selveste Boklista, og en ny samling er like rundt hjørnet.

Lyrikklista for februar toppes av Mammut-selgende Børli, Hauge og Hagerup. Godt er det at slike markante diktere ikke blir glemt, eller gjemt, men fortsetter å finne nye lesere. Vi tar også med Tor Jonsson, men denne i helt ny utgave, er først på plass ti. På plassen etter Jonsson følger ukas «snakkis» som selvsagt er Karoline Brændjord. På torsdag fikk hun den høythengende Kritikerprisen for debutsamlingen Jeg vil våkne til verden. Det er første gang en skjønnlitterær debutant blir tildelt prisen siden Karl-Ove Knausgård fikk den i 1998, da for romanen Ute i verden. Det er imidlertid første gang noensinne at prisen deles ut til en debuterende lyriker. Karoline Brændjord er også nominert til Vesaas' debutantpris. Jeg vil våkne til verden er nettopp kommet i tredje opplag, og er solgt for utgivelse både i Danmark og Sverige. Av årets samlinger er det sympatiske Jon Ståle Ritland som ligger øverst med sin hjertevarme Takk for maten, ei bok som er lett å anbefale. Min favoritt er hyllesten av kjøttkaker, eller kanskje diktet om spisebord. Men sjekk boka selv, du finner ganske sikkert en av dine favoritter blant bokas 124 dikt om kulinarisk glede: maten, måltidet og råvarene. Takk for maten er Ritlands femte diktsamling. Nevnes bør også Ingvill Solbergs Sangene og somrene, som kretser rundt tapet av en bror. Samlinga får svært god kritikk. Kloke Sindre Ekrheim på poesikritikksiden Humbaba.no skriver: – Det finst også ein frapperande eleganse i dikta. Håvard Rem avslutter lista. Almanakk er nettopp trykket i tredje opplag. Boklista for lyrikk: Februar – 2021 Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape. Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (5) 2 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (inn på ny) 3 Samlede dikt: Inger Hagerup Inger Hagerup Aschehoug 2015 (inn på ny) 4 Det er den draumen Olav H. Hauge Samlaget 2019 (inn på ny) 5 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (1) 6 Nomaden og bonden Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2019 (inn på ny) 7 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (3) 8 Ro mitt hav Jon Fosse Samlaget 2019 (inn på ny) 9 Hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 2020 (6) 10 Nærast er du når du er borte - Dikt i samling Tor Jonsson Samlaget 2021 (2) 11 Jeg vil våkne til verden Karoline Brændjord Kolon 2020 (4) 12 Takk for maten Jon Ståle Ritland Tiden 2021 (Ny) 13 Sangene og somrene Ingvill Solberg Gyldendal 2021 (Ny) 14 Byens bokstaver Lars Saabye Christensen Cappelen Damm 2020 (9) 15 Almanakk Håvard Rem Cappelen Damm 2020 (10)