Løfter frem Bragevinneren

I dag ruller vi i gang førjulens kanskje vakreste eventyr på Bok365: vår Framsnakker-spalte, hvor vi gjennom desember utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Første framsnakker ut i år er forlegger Ingeborg Volan.

– Hvilken bok vil du trekke frem fra Gyldendal?

– Gård og grunn av Bjørn Ivar Fyksen. Romandebuten til en litteraturkritiker er jo alltid verd å merke seg. I denne boka får alle vi som kjenner noen som har odelsrett til et gårdsbruk et interessant glimt inn i dynamikken i ei norsk bygd. Det er sprudlende skrevet, og jeg kommer aldri til å glemme hvor viktig det tilsynelatende kan være å ha fullt servise og sølvtøy til et bondebryllup med 100 gjester etter å ha lest denne boka.

– En utrolig skildring

– Hva med en bok fra et annet forlag?

– Jeg synes det er kommet mange gode bøker fra norske forlag i år, det er vanskelig å velge. Men akkurat nå leser jeg 1000 dager med Taliban av Ayesha Wolasmal, brageprisvinneren i sakprosaklassen. Det er en ganske utrolig skildring av hva som skjer på bakken ved en maktovertakelse i et land i alle fall jeg forstår altfor dårlig. Og som vanlig når Kagge leverer sakprosa i denne klassen, er det både velskrevet og godt redigert.