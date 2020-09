LIVE NÅ: Lim eller løsemiddel?

Hva slags forhold har Jonas Gahr Støre til diktede fortellinger? Thomas Hylland Eriksen spør. Se samtalen fra Bjørnsonfestivalen her kl 1615 - 1715

Trykk her for å se livestrømming av samtalen.

Litteratur er med på å skape og videreføre de historiene som binder oss sammen som samfunn, men den kan også skape splid. Et annet felt som er med på å forvalte våre fellesfortellinger, er politikken. Så hvilket forhold har en politiker til de oppdiktede, skjønnlitterære fortellingene? Hva kan de utrette for individ og samfunn? Kan og bør litteratur brukes for å lede oss i en spesiell retning? Vi inviterer til en unik samtale mellom to som på ulikt vis har latt fellesfortellingene prege både sitt personlige liv og karriere: Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Klokken 1815 – 1915 strømmer vi samtalen «På naturens skuldre» med Anne Sverdrup Thygeson og Bjørn Vatne