Live i dag: Popvit med vett

Populærvitenskapen i bokform har sin egen festival. Du kan se den live i ettermiddag.

– I løpet av 2020 har populærvitenskapelige forfattere som Dag Hessen og Anne Sverdrup-Thygeson markert seg og satt dagsorden i høyaktuelle temaer som klima, miljø og bevaring av truet natur, sier initiativtakerne Reidar Müller og Eivind Torgersen.

Både Sverdrup-Thygeson og Hessen kommer til PopVit2020- festivalen som går av stabelen på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i dag fra kl. 16 til ca. kl. 19 og den strømmes her.

– Gjennom koronakrisen har det norske folk fått et helt nytt forhold til statistikk, sannsynligheter og matematikk. Yngve Vogt kommer til oss for å snakke om tilfeldigheter, et sentralt begrep innenfor dette feltet, sier Torgersen.

– Bioteknologiloven har også stått høyt på den politiske agendaen det siste året, og Sigrid Bratlie vil snakke om sin bok «Fremtidsmennesket», forteller Müller.

Henrik Svensen vil snakke om Oslos geologi og det blir underlivshumor og -alvor med «Penis»-forfatter Sturla Pilskog.

– Disse forfatterne er bare noen eksempler på at norsk populærvitenskap er i vinden, sier Müller.

PopVit-festivalen er et samarbeid mellom de to initiativtakerne og UiO Realfagsbiblioteket og arrangeres i år for andre gang. Siden det i år er begrensninger på hvor mange mennesker det er lov å samle i lokalene, kommer hele programmet til å streames så det blir tilgjengelig for alle.

PROGRAM:

16.00: Åpning.

16.05: Hva er naturen verdt? Dag O. Hessen og Anne Sverdrup-Thygeson i samtale med Reidar Müller.

16.50: Fremtidsmennesket: Når livet kan redigeres. Foredrag ved Sigrid Bratlie.

17.15: Tilfeldighetene som styrer livet ditt. Foredrag ved Yngve Vogt.

17.45: Under asfalten – Oslo lag for lag. Foredrag ved Henrik Svensen.

18.15 Penis – myter og fakta. Sturla Pilskog i samtale med Eivind Torgersen.

18.45: Quiz: 15 bisarre spørsmål fra dyrenes vidunderlige verden. Ved Katharina Vestre og Hanna Nyborg Støstad.