Litteraturfestivalen får ny hovedsponsor

Norsk Litteraturfestival har inngått et nytt samarbeid med Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Fra 2023 blir levende klassikere en stor satsning på Lillehammer.

Thorleif Dahls Kulturbibliotek har siden stiftelsens etablering i 1956 vært mest kjent for oversettelser av klassikere fra verdenslitteraturen. Nå satses det på mer aktiv formidling, og stiftelsen blir ny hovedsponsor for Norsk Litteraturfestival.

Et ideelt samarbeid

– Norsk Litteraturfestival ser det som sin oppgave å bidra til å holde liv i klassikerne og vi er svært motiverte for et samarbeid med Norges viktigste formidler på feltet. Sammen skal vi bringe enda flere klassikere ut til festivalpublikummet, sier festivalsjef Marit Borkenhagen.

Kulturbiblioteket inngår en treårig sponsoravtale med Litteraturfestivalen på Lillehammer verdt 1,5 millioner kroner.

– Da vi så etter mulige samarbeidspartnere for å bringe den litterære kulturarven ut til et større publikum, var det naturlig for oss å kontakte Nordens største litteraturfestival. Og sammen ble vi raskt enige om et samarbeid som starter neste år, og som skal vare i tre år, sier daglig leder i Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Anne Gaathaug.

Vil utlyse klassikerstipend

Under festivalen på Lillehammer neste år vil barn og unge blant annet få oppleve klassikere på en måte som engasjerer, gjennom fortellerforestillinger som eksempelvis «Tristan og Isolde» og «Njåls saga».

Et voksent publikum kan også se fram til denne typen forestillinger. I tillegg skal festivalpublikummet oppleve flere klassikerforedrag og interessante samtaler mellom forfattere, oversettere og formidlere som aktualiserer klassikerne for vår tid.

I løpet av våren vil stiftelsen også utlyse et stipend som yngre klassikerformidlere med spennende formidlingsprosjekter kan søke.