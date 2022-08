Sæterbakkens minnepris til Kvæven

Tore Kvæven ble tildelt Stig Sæterbakkens minnepris for 2022 under Cappelen Damms høstlansering tirsdag kveld.

Stig Sæterbakkens minnepris deles ut årlig. Prisen på kr. 100.000 går til en forfatter med overbevisende litterære kvaliteter, originalitet og mot til å skape sine egne prosjekter, og forfatteren bør ha utgitt mellom 2-4 skjønnlitterære bøker.

På samme måte som Stig Sæterbakken gjorde mye for å hjelpe fram unge forfatterskap, er vår intensjon at denne prisen vil kunne gi et allerede lovende forfatterskap, mulighet og tid til å utvikle seg. Prisen er åpen for alle sjangre innenfor det skjønnlitterære feltet, og krever ingen forlagstilhørighet.

Forfatter med sans for det storslåtte

Årets jury har bestått av Carina Elisabeth Beddari, Thomas Lundbo og Ingrid Svennevig Hagen.

De skriver følgende i sin innstilling:

«At Kvæven er en forfatter med sans for det storslåtte, merker man tydelig i hans naturskildringer. Men patosen han legger i dem veies opp i hans evne til å verdsette små, konkrete detaljer. Stilmessig henter han mye fra sagalitteraturen. (…) Årets prisvinner ga ikke noe entydig svar da en intervjuer en gang spurte ham om han selv ville foretrukket et liv i perioden bøkene hans foregår i. Mye tyder på at norske lesere i så fall ville hatt gått glipp av et forfatterskap vi i juryen tror vil bli givende også i fremtiden. Kvæven slutter seg åpenbart seg til Undsets gamle utsagn om at menneskenes hjerter aldri forandrer seg, og hans romaner er fylt med en rik forståelse av lengsler og menneskeverd. Men hans «grådige» nysgjerrighet retter seg ikke bare mot menneskets indre, men utover mot det vi lever i og ved siden av.»

Forfatter, sauebonde og lærer

Tore Kvæven (f. 1969) bor i Sirdal i Vest-Agder. Han debuterte i 2011 med Hard er mitt lands lov. Han har også skrevet barneboka Kameljegeren (2013). I 2018 kom romanen Når landet mørknar som ble tildelt Brageprisen samme år og Sørlandets Litteraturpris 2019.

I tillegg til å være forfatter er Tore Kvæven sauebonde og lærer.