– Kunne betalt for å lese denne for første gang igjen

Ann Elisabeth Buklev hos Norli Støren har kastet seg over «BookTok»-litteraturen. En av bøkene kunne hun betalt for å få oppleve å lese for første gang igjen.

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden? – Sanatorium av Sarah Pearse. En intens og mørk spenningsroman med sjokkerende vendinger. Denne var skremmende god! Og Jomfruene av Alex Michaelides. En utrolig sofistikert og overraskende psykologisk thriller. Denne boken slukte jeg like fort som forrige bok av Michaelides, Den tause pasienten. – Hvilke bøker gleder du deg til? – Siste bok i Shadow & Bone-serien, Fra asken, gleder jeg meg masse til! Bardugo skriver fantasy godt, og er blitt et stort navn i Young Adult-bokverdenen. – Metusalem-prosjektet. Tom Egeland blander historie, krim, religion og myter så godt med Bjørn Beltø-romanene. Denne gleder jeg meg også til, og ser frem til enda mer spenning. – Arr. Dette er fjerde bok i den bestselgende serien, og denne blir nok minst like stor som de tre første. Horst og Enger samarbeider så godt sammen og kan det å produsere ordentlig god krim. – Hva er det beste du har lest i det siste? – Mentalisten av Camilla Läckberg og Henrik Fexeus. Dette må være den aller beste krim'en jeg har lest på veldig lenge! Uhyre spennende med en litt ukonvensjonell duo. Er du fan av den amerikanske dramaserien «The Mentalist» må du lese denne! – Det ender med oss av Colleen Hoover. Hjerteskjærende og virkelighetsnær roman om det å falle hardt og leve – og forlate – et skadelig forhold. Jeg kunne betalt store summer for å få oppleve å lese denne for første gang igjen. Virkelig nydelig skrevet!