Kritikerprisen til Andreassen

Litteraturkritikerprisene 2024: Kyrre Andreassen fikk i dag Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok.

I tillegg til Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok som altså ble tildelt Kyrre Andreassen for «Ikke mennesker jeg kan regne med» (Gyldendal), ble følgende priser delt ut:

* Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne ble tildelt Sigurd Hverven for «Hegel. En ganske enkel bok om en vanskelig filosof» (Dreyer).

* Kritikerprisen for beste oversettelse blir tildelt Thea Selliaas Thorsen for «Metamorfoser» av Ovid (Gyldendal).

* Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok blir tildelt Per Dybvig for «De står i kø» (Aschehoug).

* Kåre Bulie får prisen Årets litteraturkritiker 2025 for sin innsats som kritiker i blant annet Klassekampen.