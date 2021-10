Krim fra Lucinda Riley

Det er duket for en av vårens store bok-overraskelser: I mai blir det verdenslansering av krimroman fra den avdøde forfatteren: "Mordene på Fleat House".

– En vakker gave til Lucinda-leserne, kommenterer Knut Gørvell, salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm om avsløringen om en ny Lucinda Riley roman. – Det har vært en rar og vemodig opplevelse å lese Lucinda Riley igjen. Samtidig er det herlig at hun klarte å lage en suveren kriminalroman som både er en topp krim og en vakker Lucinda-roman.

Gørvell fremhever at mange norske lesere elsker Lucinda Rileys romaner og at de også fan av britisk krim: – Så hva er da bedre enn denne kombinasjonen? Vi gleder oss enormt til å gi Lucindas norske lesere denne gaven.

«Nervepirrende mordmysterium»

Mordene på Fleat House lanseres 26. mai i Storbritannia og Norge, samt i en rekke andre land.

I en pressemelding fra Lucinda Rileys familie heter det. «Dette er en vidunderlig og veldig personlig bok fra Lucinda, skrevet mens hun fremdeles hadde små barn og hadde satt forfatterkarrieren på vent. Boken er et nervepirrende mordmysterium med handling lagt til en idyllisk internatskole i Norfolk i England, hvor det sjokkerende dødsfallet til en av skolens elever fører til avsløringen av flere mørke hemmeligheter i selve hjertet av Fleat House».

Så fort Lucindas yngste barn hadde begynt på skolen i 2004, skrev hun tre romaner uten å ha noe forlag. To av romanene er utgitt i nyere tid – Helenas hemmelighet og Sommerfuglrommet. Riley hadde som mål å utgi den tredje av disse romanene etter at hun hadde avsluttet serien «De syv søstre».

To bøker i tuben

Før den avsluttende, åttende boken i «De syv søstre»-serien var ferdig skrevet døde Riley i juni, etter mange års kamp mot kreften. Som tidligere annonsert, vil Atlas: Historien om Pa Salt blir ferdigstilt av Lucindas sønn Harry Whittaker, med en planlagt utgivelse i mai 2023. På grunn at utsettelsen av den åttende boken besluttet Lucinda Rileys familie å flytte utgivelsen av Mordene på Fleat House frem til 2022. Lucinda var selv svært stolt av dette bokprosjektet, forteller familien i pressemeldingen. Det var den eneste kriminalromanen hun noen gang skrev, og skolen i Norfolk, hvor handlingen i boken finner sted, er i høyeste grad inspirert av skolen som hennes egne barn gikk på. Landskapet og omgivelsene hun bodde i på den tiden skinner gjennom i teksten, ifølge forlaget.

En «pageturner»

Redaksjonssjef Mariann Fugelsø Nilssen i Cappelen Damm er også svært begeistret etter å ha lest manuset:

– Mordene på Fleat House er både en fantastisk detektivhistorie og en ekte pageturner. Boken har en kul hovedperson i den dyktige, kvinnelige etterforskeren med navnet Jazz. De norske leserne vil elske den fantastiske britiske atmosfæren, og mange vil kjenne igjen steder de har besøkt. Det er en bok med energien vi kjenner fra «De syv søstre»-serien, pluss på god, gammeldags drapsetterforskning og et stort persongalleri som Lucinda har full kontroll over. En meget overbevisende og underholdende krim! Jeg kan nesten ikke tro at hun hadde den i skuffen, for den føles nyskrevet og frisk.

Jazz tar saken

Ifølge forlaget åpner med det plutselige dødsfallet til en elev ved Fleat House på St Stephen’s, en liten, privat internatskole i det dypeste Norfolk. Det er en sjokkerende hendelse som skolens rektor helst vil kalle en tragisk ulykke. Det lokale politiet kan likevel ikke utelukke at noe mistenkelig har skjedd, og saken fører til at den anerkjente etterforskeren Jazmine «Jazz» Hunter kommer tilbake til politiet. Jazz hadde sine private grunner til å trekke seg fra politistyrken i London, men hun går motvillig med på å lede etterforskningen som en tjeneste for sin gamle sjef. Et makabert funn på skolens område gjør saken til den vanskeligste drapsetterforskningen i hennes karriere. For Fleat House skjuler hemmeligheter som er mørkere enn Jazz noen gang kunne ha forestilt seg.

37 språk og 40 millioner bøker

Lucinda Riley ble født i Irland, og etter en tidlig karriere som skuespiller innenfor film, teater og TV, skrev hun sin første roman som tjuefireåring. Bøkene hennes har blitt oversatt til 37 språk og er solgt i 40 millioner eksemplarer verden over. Hun har tronet øverst på Sunday Times og New York Times’ bestselgerlister. I Norge har hun solgt over 1,5 millioner bøker, og er det siste tiårets mestselgende oversatte forfatter.

Lucinda Riley ble diagnostisert med kreft i 2017 og døde i juni 2021.