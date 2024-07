Kanskje er dette den boken som gjør en forskjell!

DAGENS SOMMERGJEST: Johanne Hille-Walle, redaktør for barne- og ungdomslitteratur hos Vigmostad&Bjørke.

Johanne Hille-Walle (f. 1981) er fra Bergen og har en master i litteraturvitenskap. Hun begynte i Vigmostad&Bjørke i 2018, og kom da fra fra en tilsvarende stilling i Mangschou Forlag hvor hun hadde vært i tre år.

– Hvor tilbringer du ferien, Johanne?

– Den første delen av ferien blir her på Vestlandet, men etter hvert drar vi Sør-Frankrike, Italia og Østerrike. Vi satser på å få med oss alt fra hytteliv med kajakkpadling i Norge til avslapping ved bassengkanten, middelalderbyer, strandliv, storbyliv og togreiser gjennom deler av Europa, før vi avslutter med fjelltur og besøk hos noen venner i Alpene.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sol og varme, solbriller og bøker, is og cappuccino, barna mine og mannen min. Vil helst ha tid til resten av familien og gode venner også. Og en perfekt balanse mellom opplevelser og lange dager uten planer.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg er godt i gang med Nicolai Houms Hver torsdag klokken nitten og synes den er glimrende. Ellers gjorde Ekko – et essay om algoritmer og begjær av Lena Lindgren inntrykk, og jeg lo høyt av Janne Stigen Drangsholts Winterferie. I tillegg har jeg selvsagt også lest noen skikkelige gode manus av forfatterne mine. Bokbunken i ferien er ganske høy, og øverst ligger Fars rygg av Niels Fredrik Dahl, Om utregning av romfart I av Solvej Balle, en Agatha Christie-bok eller to og One Perfect Couple av Ruth Ware.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Uten tvil automatisk fraværsmelding – jeg har tro på å logge helt av. Om krisen kommer, kan forfatterne sende meg en melding. Men jeg satser på at høstbøkene er under kontroll!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Italiensk pizza med ricotta og nduja. Hasselnøttis til dessert. Og et stort glass med iskald limonade.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Da ville jeg samlet gode venner, både mine nærmeste og dem jeg treffer altfor sjelden.

– Ditt beste ferieminne?

– Her kan jeg trekke frem lange, fine somre fra barndommen med familien i Danmark og Frankrike, der jeg hadde fylt kofferten med en uendelig stor bunke bøker fra lokalbiblioteket. Men en ferie jeg aldri kommer til å glemme, er den første ferien med han jeg er gift med i dag. Vi hadde bare vært sammen i noen få måneder da han ble akutt syk og måtte legges inn på egyptisk sykehus der vi ferierte. Han var ganske så dårlig, og jeg satt og gråt i sykehusresepsjonen. Han ble heldigvis frisk, og jeg skjønte at ja, dette er mannen i mitt liv!

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er mange som gjør en fantastisk innsats for bøkene og leserne der ute, og de fortjener alle en blomst. Men to som definitivt bør få en bukett hver, er to nære kollegaer: Kjedeansvarlig Ingrid Petrine Elde i Vigmostad & Bjørke og Fagbokforlaget-redaktør Runar Ragnarson Brataas. I tillegg til det gode samarbeidet og de fine faglige diskusjonene vi har, går det ikke en dag uten at de får meg til å le på jobb.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Det hadde blitt travelt! Jeg ville sørget for at forfattere, forlag, bokhandlere og (skole)bibliotekarer og alle andre som manglet, ble inkludert i den nye leselyststrategien. Jeg ville bevilget summer som monner til arbeidet. Når jeg først var i gang, ville jeg utvidet strategien til også å gjelde voksne – altså alle lesende. Og så ville jeg fått kollegaene i regjeringen og på Stortinget til å lese noen gode norske ungdomsromaner, sånn at de endelig fikk innsikt i denne sjangeren.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Jeg tror heller jeg ville satt av ren lesetid på pensum. Tid elevene kan få ro å til å lese. De kan få velge den boken de ønsker, og de skal ikke måles eller testes i det de leser. Pensum blir rett og slett bare å få mulighet til å forsvinne inn i en bok.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Vi elsker å lese – særlig norske ungdomsbøker, sier tenåringene.»

– Ja, hvorfor jobber du med barne- og ungdomslitteratur?

– Fordi det er noe av det mest meningsfylte og spennende jeg kan tenke meg. Hver gang en av bøkene jeg har vært redaktør for kommer fra trykkeriet, blir jeg så stolt av forfatteren og kjenner pulsen stige. Kanskje er dette den boken som gjør en forskjell for en ung leser der ute!