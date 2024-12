Jon Fosse blir bokstøtte

De har holdt orden på svenske boksamlinger i snart 25 år. Nå lanseres de vakre forfatter-bokstøttene i Norge.

Den norske nobelprisvinneren Jon Fosse er det ferskeste innslaget i Novellix tradisjonsrike bokstøtte-samling, som nå er klar for norsk lansering i regi av Megafon Forlag. Der har Fosse selskap av størrelser som Virginia Woolf, Jane Austen, Fjodor Dostojevskij, Franz Kafka, Astrid Lindgren, Karen Blixen og William Shakespeare – for å nevne et lite knippe.

– Mange fine muligheter

Bokstøttene har vært i salg i Sverige siden årtusenskiftet, og er utformet av den anerkjente svenske industridesigneren Jan Landqvist. Alle bokstøttene er svensk produksjon tvers igjennom, fremstilt hos Gnosjö i Småland.

– Vi har hatt et godt øye til disse flotte bokstøttene i lang tid, og er glade for at vi nå også får dele disse med bokinteresserte her til lands, sier Megafon-forleggerne Anne Gaathaug og Vebjørn Rogne. – Vi ser mange fine muligheter her, både med tanke på den eksisterende porteføljen og mulighetene for videreutvikling i samarbeid med alle de gode medarbeiderne hos Novellix i Stockholm.

Undset og Fosse

Totalt er det over seksti ulike forfattermotiver i bokstøtte-sortimentet, hvorav Henrik Ibsen så langt har vært det eneste norske innslaget. Når bokstøttene nå lanseres i Norge, er Sigrid Undset og nevnte Jon Fosse nye navn på listen.

– Det er flott at Ibsen endelig ser ut til å få norsk selskap, og det har vært en fornøyelse å få utforme både Undset og Fosse-bokstøttene, sier designer Jan Landqvist.

Novellix har de siste årene ekspandert sin bokstøttevirksomhet til Danmark, Tyskland og Frankrike, og er glade for å innta nok et land:

– Vi ser fram til å erobre det norske markedet i samarbeid med Megafon. Det føles veldig bra at også nordmennene kan få glede av våre bokstøtter, både som gaver men også for å kunne løfte litteraturen i hjemme med et stykke litterært designarbeid, sier forlagssjef og Novellix-gründer Lena Hammargren.