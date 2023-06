– Jeg trodde det var en koseskole

– … og det er jo det. Men det er jaggu ganske mye arbeid også, sier Hilde Røe, en av årets uteksaminerte elever fra Fagskolen.

– Jeg er en ganske fersk butikksjef, så jeg ville starte på Fagskolen for å få en større forståelse av bransjen, sier Veronika Holder Bjærk.

Hun er en av 12 elever som nylig ble uteksaminert fra Fagskolen for bokbransjen – og alle hadde de ulik motivasjon for å starte på skolen i utgangspunktet:

– Jeg er nyansatt i bokhandel, og det var her jeg oppdaget Fagskolen. Jeg ville utforske alle muligheter jeg har i bokbransjen, men også innen humaniora og tekstarbeid. Da passet Fagskolen perfekt, sier Sverre Hertzberg, som tidligere har studert filosofi og litteratur.

Årets kull hadde også en av skolens yngste deltakere noensinne, 18 år gamle Andrine Meisingset:

– Jeg var akkurat ferdig med videregående, og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre videre. Jeg har alltid likt bøker, så dette virket perfekt.

Miaowen Zhou har arbeidet som oversetter i Kina, fra engelsk til både kinesisk og japansk. Hun har bodd i Norge i ti år, og jobber på Norli Vindern. Hun hadde en litt annen motivasjon for å starte på Fagskolen:

– Jeg er ikke norsk, så jeg ville bli kjent med nordmenn som deler samme interesse som meg. Dessuten ville jeg utvide nettverket mitt i bransjen.

– Veldig gode forelesere

– Jeg trodde det skulle være en koseskole, og det er jo det – men det er jaggu ganske mye arbeid også, sier Hilde Røe

Hun har lang fartstid i bransjen: Fra bokbransjestudiet i Bø på 90-tallet, 16 år i diverse Oslo-bokhandler til de siste tolv årene, hvor hun har vært butikksjef på Norli Kongsvinger.

– Jeg er overrasket over hvor mye fokus det har vært på praktiske oppgaver i skoletiden. Vi blir slengt ut i oppgaver, som for eksempel å lage en reklamekampanje for Gyldendal, sier Sverre – og legger til at nettopp denne markedsføringsoppgaven fra Gyldendal var et av skoleårets høydepunkter.

Et annet høydepunkt, som blir trukket frem av Fagskolens elever år etter år, er turen til London.

– Det å få besøke så mange nisjebokhandler, og se hvor ulikt man kan kuratere samlingen sin, var veldig givende, sier Bjærk. Hun trekker frem fagene hun syns var mest berikende:

– Jus, økonomi og markedsføring. Jeg tar med meg lærdommene herfra både inn i jobb, men også i privatlivet.

– Dessuten har vi hatt veldig gode forelesere, sier Røe.

– Noen du spesielt vil trekke frem?

– Alle var veldig gode. Men Knut Ola Ulvestad, som foreleste om historieformidlingen på Cappelen Damm, holdt et av de kuleste foredragene jeg har hørt. Han er en historieforteller av rang, sier Røe, og Meisingset skyter inn:

– Anne Gaathaug har også forelest mye for oss, og holdt quiz. Det er takket være henne vi vet hvem som er hvem i bransjen.

Business-idealister

– Du får en helt annen forståelse av hele kretsløpet i bransjen, sier Røe, og legger til at året har vært veldig intenst:

– Jeg skulle nok ryddet litt mer tid i kalenderen i forkant av skoleåret. Det er litt toegget; skolen gir veldig mye, og man får en ny giv inn i jobben sin. Samtidig får man dårlig tid ved siden av jobb. Det er et ganske intensivt år.

Men elevene forteller at de går ut av skolen med en sekk stappet med gode verktøy og erfaringer:

– Nettverket jeg har fått er noe av det viktigste jeg tar med meg fra Fagskolen, sier Bjærk.

– Jeg føler virkelig jeg har fått oversikt over alle mulighetene i bransjen. Jeg begynte på skolen med en idé om at redaktørstillingen var den kuleste i bransjen – nå syns jeg det virker veldig kult med salg- og marked også, sier Hertzberg.

– Jeg setter også veldig pris på kunnskapen jeg fikk om salg- og marked, sier Zhou

– Vi har innsett viktigheten av business, men vi er fortsatt idealister, sier Bjærk oppsummerende.

Søknadsfristen for Fagskolen for bokbransjen er 1. august. Ler mer om skolen her.