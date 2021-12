LUKE 24: Simon Stranger kan like gjerne spille fotball på stranden som å spise pinnekjøtt eller reinsdyr på julaften. I år blir det spanske takter med svigerfamilien.

Forfatter Simon Stranger debuterte som barnebokforfatter med bildeboka Krusedullen i 2005, og har senere gitt ut en rekke ungdomsromaner og romaner for voksne. Han er kanskje mest kjent for romanen Leksikon om lys og mørke (2018) som han blant annet vant Bokhandlerprisen for. I år er han aktuell med den kritikerroste romanen 304 dager.

Vi avslutter herved årets julekalender med spansk hilsen fra Stranger, og ønsker våre lesere en riktig god jul!

– Hvor tilbringer du jula i år, Simon?

Hos svigermor og Sviger-Steinar i Spania. Sønnen min og jeg pleier å spille fotball på stranden lille julaften, og ta et bad hvis vi blir svette nok. – Det blir ikke jul uten …. hva?

Jeg har heldigvis ingen slike jule-fundamentalistiske nykker, så jul kan vi feire både i varmen og i kulden, både hjemme og borte, med pinnekjøtt eller reinsdyr, men en desember med mammas brune pinner er bedre enn uten. – Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

Jeg jobber litt hele året, så det blir nok litt snikskriving på morgenen i Spania. Jeg pleier å skrive på morgenen mens de andre sover, og noen ganger på kvelden. Jeg har ikke et behov for å la være å skape. Tvert i mot, men etter to måneder på sammenhengende turné, ser jeg frem til stillere dager med familien. – Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

Det ble de fire, rystende bøkene til Primo Levi, som ble gitt ut på Dreyer forlag. Spesielt fint var det å lese Det periodiske system, som en engelsk jury kåret til verdens beste vitenskapelige verk. I det siste essayet, om karbon, følger Levi et karbonatom gjennom millioner av år. Jeg ble spesielt rørt av dette, siden debutromanen min går ut på at man følger et hydrogenatom gjennom litt mer enn tusen år, gjennom mennesker, planter, gjenstander og dyr. Det var en dyp gjenkjennelse i verket til Levi. Vi er ikke alene, vi mennesker. – Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Tror det blir noen brageprisvinnere der, pluss The dawn of everything av David Graeber og David Wengrow, men julenissen røper aldri noe. – Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

Da velger jeg meg De magiske tankers år av Joan Didion. Hun skriver vakkert, nært og med eksistensielt alvor om dødsfall og det merkelige, hudløse feltet sorgen utgjør. – Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

Det må være den grå rattkjelken jeg fikk som barn. Jeg husker fremdeles den enorme gleden av å finne denne kjempepakken, som lå skjult inne på soverommet til mine foreldre, og som måtte snikes forbi juletreet, slik at pynten dinglet. Den rattkjelken kjørte jeg med tusenvis av timer. – Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

Jeg tror og håper at trenden med å løfte frem litteratur fra ikke-vestlige land fortsetter. På den måten vil nye perspektiver, tanker og steder legges til litteraturhistorien, og denne lange, vakre samtalen litteraturen utgjør. – Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Donald.