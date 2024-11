Jan Erik Vold leser 10.000 m dikt på Minne Gård

LYRISK: Søndag 8. desember blir det et verbalt og musikalsk skøyteløp på Minne Gård i Eidsvoll. Og det blir ikke akkurat feil å tenke skøyter og Minne Gård, sier Tom Stalsberg, som har med seg selveste Jan Erik Vold (85) på laget.

Skøyteløp har dessverre mistet mye av den altoppslukende magien sporten engang hadde. Vi er tidlig i sesongen, men allerede 8.desember drar utrettelige Tom Stalsberg (hvorfor har ikke mannen i likhet med Vold, fått formidlingsprisen Wergelands åre #Norsk Forfattersentrum?) i gang poetisk skøyteløp på Eidsvoll.

Stalsberg forteller til EidsvollPuls at det blir en unik mulighet til å se en levende legende på scenen:

– Selv om Jan Erik Vold har blitt 85 holder han fortsatt snøkanten, og i desember er han klar for å lese samtlige dikt fra utgivelsen, «En sirkel is», som ble skrevet og utgitt i forbindelse med Norges Skøyteforbunds 100-års jubileum. Boken ble også til et NRK-kulturprogram fra Oslo Konserthus i fjor vinter. Det programmet ligger på nrk.no.

– Vi må ei glemme at det blir jækla bra musikk også. Jeg har med meg Trio Tuka med Håkon Ohlgren, Omar Østli og Kjell Pop.

Dagen før, det vil si lørdag 7. desember, drar Jan Erik Vold og Stalsberg til Harestua Samfunnshus.

– Der skal vi ha med oss bassist/sanger Steinar Raknes, og den konserten er straks utsolgt, så dette er populært, sier Stalsberg som også har kjøpt inn djevel-luer som vil bli loddet ut.

Det var i 1993 at Norsk Skøyteforbund feiret 100-år. Til jubileet skrev og framførte Jan Erik Vold den nyskrevne skøyteprologen «En sirkel is», lagt opp som en titusenmeter, med rundeanviserapperat på scenen og bjelle før siste runde. Prologen ble året etter utgitt i bokformat. Samlingen består selvsagt av like mange dikt som det er runder på ti’ern. I tillegg tar forfatteren for sikkerhets skyld, med to æresrunder!

Vi tar med to dikt fra samlingen. Det første er fra runde 18, deretter avslutter vi med en æresrunde.

Velkommen til Eidsvoll!

DET FINNES EN JUBEL I HIMMELEN

Det finnes en jubel

i himmelen. Skøytegudene

hører den. Skøyteløperne hører den. Skøytepublikum hører

den. Men den fester seg ikke

på skjermen.

ANNEN ÆRESRUNDE

Vår stein

er hvit. Den sirkler vi

rundt. Vår trikot

er rød – himmelen

fager og blå. Hundre år

og ikke en rundetid

gikk tapt. Flagget til topps, for en vakker

og trofast

idrett, rundt en sirkel

is.

Jan Erik Vold: En sirkel is (Gyldendal, 1994)