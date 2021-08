– Ingenting slår Oslo-sommer

DAGENS SOMMERGJEST: Markedsansvarlig i Tiden, Helene Spanthus, hadde planlagt en sommerferie med mailsjekking fra stranda. Men ferieukene bragte heller en sosial detox.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Jeg hadde ganske tidlig ferie i år, så den har vi tilbragt i Kragerø på hytta, og ellers bare slappet av hjemme. Det er ingenting som slår Oslo-sommer når det er fint vær!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En god sommerferie må først og fremst inneholde sol. Sleng på noen gode bøker, god musikk, late morgener og et par (koronavennlige) sosiale sammenkomster, så er vi der!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boka så langt i år for meg har vært Starling days av Rowan Hisayo Buchanan, har ventet på hennes andre roman etter at jeg ble forelsket i debuten Harmless by you, og jeg ble heldigvis ikke skuffet! Og foreløpig er det Outlawed av Anna North som ligger øverst i bunken, en feministisk western. Det kan bli interessant.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Planen var litt mailsjekking på stranden, men det ble visst fraværsmelding og litt sosial detox isteden!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Kjæresten min er allergisk mot skalldyr, så akkurat nå drømmer jeg om en skikkelig rekekveld med venninnene mine! Men ellers er jeg nok fryktelig lite fancy av meg. Om vi ender med å grille i parken når det er sol, så er jeg mest sannsynlig veldig fornøyd.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Hvor mange får jeg lov til å invitere? Om vi snakker i virkeligheten måtte det ha blitt de jeg ikke rakk å si farvel til i Oxford, før jeg måtte reise på grunn av pandemien. Men om vi snakker en «dead og alive/all time heroes» situasjon måtte det ha blitt Margaret Atwood og Paul McCartney.

– Ditt beste ferieminne?

– Det var ganske kult den gangen vi avlyste familieferien til Kroatia for at pappa og jeg skulle få sett Paul McCartney på Telenor Arena. Pappa viste meg hvor han hadde vokst opp og vi spiste på den samme restauranten han og mamma pleide å gå på når de ble sammen, hvor jeg da også fikk vite at jeg kom inn på høyere utdanning – og det var Ringo sin bursdag. Vanskelig å toppe det?

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er så mange flotte folk som fortjener en bukett! Denne gangen går den til Astrid Snipsøyr. Ikke bare er hun en solstråle men hun ga meg en sjanse som sommervikar i Gyldendal i fjor, som førte både til det ene og det andre!

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Tiden-tittel knuser alle salgsrekorder!» Vi må være optimistiske, ikke sant?

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Om du fikk gi ut enda en blomsterbukett, hvem ville den gått til? Og da ville jeg svart kollegaene mine på Tiden! Det er ikke bare-bare å følge opp en nyutdanna vikar gjennom et halvt år med hjemmekontor og restriksjoner, men de har gjort en kjempejobb.