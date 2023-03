Her er de nominere til Rivertonprisen

To debutanter, en tidligere vinner, ett comeback og en tidligere lyriker. Hvem stikker av med «Den gylne revolver»?

I dag ble de nominerte til Rivertonprisen 2022 offentliggjort under åpningen av Krimfestivalen, tradisjonen tro. Eneste nye av året var at det foregikk på Aschehoug-huset, og ikke i Halvbroren hos Cappelen Damm.

Torkil Damhaug: Hund uten grav (Cappelen Damm)

Myriam H. Bjerkli: Grønnøyd monster (Bonnier forlag)

H.S. Palladino: Den som frykter snøen (Cappelen Damm)

Johan Høst: En nasjon i sjakk (Vigmostad & Bjørke)

Ingrid Berglund: Den svarte svanen (Gyldendal)

Juryen har bestått av Sarah Natasha Melbye, Jon Ewo og Hans H. Skei. Se juryens begrunnelser lenger ned.

Kan vinne for tredje gang

Rivertonprisen deles ut av det kriminallitterære selskapet Rivertonklubben.

Blant årets nominerte finnes det to krimdebutanter; Johan Høst og Hilde. S. Palladino. Begge har hatt stor suksess med sine debuter.

Torkil Damhaug kan få Rivertonprisen for tredje gang. Han fikk den først i 2011 for Ildmannen og senere i 2016 for En femte årstid. Ingen har vunnet den ordinære tre ganger. Jo Nesbø har derimot mottatt to ordinære priser (1997 og 2019) og ærespris (2016).

Ingrid Berglund utga i fjor sin første krim på 10 år, Den svarte svanen, som nå er Riverton-nominert. Myriam H. Bjerkeli er nominert til prisen for første gang, for hennes femte bok om politietterforskeren Håkon Haakonsen. Hun har tidligere utgitt både lyrikk og ungdomsromaner, før hun debuterte med sin første spenningsroman i 2017.

Rivertonprisen deles ut torsdag 30. mars kl. 12:30 på Litteraturhuset i Oslo.

Juryens begrunnelser

TORKIL DAMHAUG, Hund uten grav. Cappelen Damm.

«Ondskapen oppstår når noen ødelegger noe i en annen.» Sitatet kan stå som motto for denne romanen der så mye ødelegges i dysfunksjonelle familier, blant sårbare barn og ungdommer, i nære forhold som hvor det gjør mest skade. Det hele tar virkelig av idet en programleder i NRK, feminist og kjendis, blir funnet drept i sin søsters hjem. Drapet berører mange, og farligheter lurer på mange kanter. Uhygge og spenning preger denne boken som også er en samtidsroman i og med at den tar opp fenomener som metoo, nettroll og rasisme. Velskrevet, med skiftende synsvinkler, et rikt persongalleri og en uhyre kompleks intrige, har romanen utvilsomt også skjønnlitterære kvaliteter.

MYRIAM H. BJERKLI, Grønnøyd monster. Bonnier Forlag

En eldre mann blir funnet i veikanten i snøen med knust skalle. Dette er noe av starten på en samlivsthriller hvor den nygifte Vibeke begynner å bli redd for ektemannen sin. Hun får nemlig anonyme brev om at han drepte sin første kone. Og at hun risikerer å bli neste offer. Bjerkli har skrevet en spennende thriller som utforsker de tetteste relasjoner og går inn der hvor det gjør vondt. Sjalusi og dødsangst er undertemaer i denne femte kriminalromanen fra forfatteren.

H. S. PALLADINO, Den som frykter snøen. Cappelen Damm

Bjørk Isdahl blir oppringt av en tidligere klient. Hun har egentlig sluttet som terapeut for rusmisbrukere. Men Azora overtaler henne til et møte. Møtet blir skjebnesvangert fordi Azora faller ned fra taket på bygningen hvor de skulle møtes. Bjørk kommer straks i politiets søkelys. De tror det var et drap. Palladino har som debutant skrevet en svært god krim. Stadig kommer det nye twists i romanen og man håper at boka aldri tar slutt. Det er en psykologisk thriller som gir og gir og aldri slakker av på tempoet.

JOHAN HØST, En nasjon i sjakk. Vigmostad & Bjørke

Norges statsminister blir kidnappet, og holdes fanget i et glassbur utenfor Stortinget. Kidnapperne har kun ett krav: det skal spilles et sjakkparti om statsministerens liv. Brikkene på sjakkbrettet representerer samfunnstopper og personer i statens tjeneste, og for hver brikke som tapes, vil også et menneskeliv gå tapt. Politiduoen Anton Block og Björk Jónsdottir står ovenfor en enorm oppgave. Rundt statsministerens hals henger et bombedisplay, der nedtellingen allerede er i gang. Om 24 timer er partiet over. Høsts thriller-debut har høyt tempo og smarte plottvister.

INGRID BERGLUND, Den svarte svanen. Gyldendal

Den unge dødsboadvokaten Oda Krohg og hennes aldrende assistent, Reidar Simonsen samarbeider i en liten etterforskningspraksis, med mer eller mindre hell. Når en syk kvinne ber om hjelp til å finne sønnen som angivelig druknet fem år tidligere, tar de oppdraget. Men det som kan se ut som en jobb for å gi en døende mor ro, viser seg å være både større og mer skremmende. Det er mye som ikke stemmer, og mange som vil forhindre sannheten i å komme frem. Med koronapandemien som bakteppe legger Oda og Reidar ut på en farefull jakt på sannhet, i denne stilsikre og spennende historien med et umake, men svært fornøyelig, par i hovedrollen. Den svarte svanen er Berglunds femte kriminalroman, ti år etter den forrige.

Om Rivertonprisen

Rivertonprisen, «Den gyldne revolver», deles ut hvert år ut av Rivertonklubben for det beste arbeid innen norsk kriminallitteratur. Prisen er et samarbeid mellom Rivertonklubben, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Rivertonklubben ble startet i 1972 og det er Rivertonklubbens egen jury som utnevner vinneren. Prisen og klubben er oppkalt etter forfatteren Stein Riverton.

Se oversikt over tidligere vinnere her.