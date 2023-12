Håper leselysten tennes hos de unge

Luke 5: I år feirer festivalsjefen på Askøy og Dokken, men kunne også tenke seg et varmt sted uten noen tegn til julefeiring.

Teresa Grøtan er festivalsjef for Bergen internasjonale litteraturfestival. Hun har bakgrunn som journalist og forfatter.

Grøtan er virkelig stolt over nivået på norske forfattere – og mener det blir bare vanskeligere å sette sammen festivalprogrammet. Noe hun brenner for, er å tenne leselysten hos de unge, og hun håper den store snakkisen blir: utdelingen av prisen til Adania Shibil.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Julaften hos min bror på Askøy, resten hjemme på Dokken.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Barnas adventskalender. Vi har to som moren min har laget, en strikket og en sydd, og de kommer til å henges opp til pynt selv etter at barna har flyttet hjemmefra.

– Ellers kunne gjerne julen for min del, i alle fall enkelte år, vært å reise til et sted det var varmt og behagelig uten noen tegn til julefeiring.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg har hatt flere egentlig, men en bok jeg kastet meg over, var Winnie and Nelson, Portrait of a Marriage av Jonny Steinberg. Jeg kaster meg over alt Steinberg skriver, fordi han skriver så vanvittig bra om tema jeg interesserer meg for.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg velger meg tre nyutgitte, svært gode bøker av skjønnlitterære forfattere i Bergen: Chiquitita av Pedro Carmona-Alvarez, Olav Nygards seng av Erlend O Nødtvedt og Det året Nils Vik døde av Frode Grytten.

– Det skrives mye god, norsk litteratur for tiden, jeg er virkelig stolt over nivået på norske forfattere. Det gjør det forøvrig bare enda vanskeligere i jobben min – jo mer jeg kjenner til både av norsk og internasjonal litteratur, jo hardere blir det å sette sammen festivalprogrammet.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Jeg håper det blir kanselleringen av utdelingen av prisen til Adania Shibli under bokmessen i Frankfurt. Det var sjokkerende, og noe jeg aldri håper skjer igjen. Hvis litteraturen skal misbrukes på en slik måte, ser det mørkt ut for ytringsfriheten og kunstnerisk frihet i framtiden.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Utdrag fra Steve Bikos I Write What I like. For å vise hvordan undertrykkelse kan manifestere seg i den som blir utsatt for det, og skade et menneske alvorlig, både på kort og lang sikt.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg vil ikke ønske meg at gaveforsterkningsordningen erstattes, for det er så kjedelig å ønske seg noe som har med penger å gjøre, så jeg sier noe annet, noe jeg brenner for: At leselysten tennes hos de unge.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Prøysen.