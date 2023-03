Han blir ny Storytel-direktør

Ole Werring blir ny administrerende direktør i Storytel AS, etter åtte år med Håkon Havik ved roret.

Ole Werring (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Storytel AS, og tiltrer stillingen 1. juni 2023. Storytel AS er Norges ledende strømmetjeneste for lydbøker og er eid 50/50 av Storytel AB og Cappelen Damm AS.

Ole Werring kommer fra Amedia der han har vært ansvarlig for det nye abonnementsproduktet «+Alt», som gir tilgang til mer enn 90 aviser. Siden starten av 2000-tallet har han arbeidet med digitalisering av mediesektoren på strategisk og operativt nivå, og har bred erfaring fra kultur- og medieorganisasjoner.

Werring er medieviter med hovedfag i film- og medievitenskap, MBA fra BI og sertifisering i Corporate Governance fra INSEAD i Frankrike.

– Vil skje mye

– Når vi ser hvordan brukerne i alle generasjoner flytter seg over til digitale tjenester og bruker stadig større del av tiden sin på å konsumere digitalt innhold, er ikke strømming av bøker bare et viktig forretningsområde, men også en distribusjonskanal vi har et ansvar for å være til stede i, med kunnskap og kulturelle opplevelser for alle, sier Ole Werring, og legger til: – Storytel har gjort en kjempejobb med å bygge opp et norsk bokstrømmings-marked, som nå tiltrekker seg flere nye aktører i et helt nytt konkurransebilde. Jeg gleder meg til å bygge videre på den solide jobben Cappelen Damm og Storytel har gjort, sammen med de flinke folkene i Storytel AS. Jeg tror det kommer til å skje mye i dette markedet de neste årene.

Exit Havik

Storytel AS har siden starten i 2014 vært ledet av Håkon Havik. I begynnelsen var han den eneste ansatte, åtte år senere er Storytel AS markedsledende strømmeaktør i Norge. Havik går nå over i fulltidsstilling som forlagssjef for Cappelen Damm lydbok med ansvar for forlagets ambisiøse lydbokutvikling.

Markedssjef Ludvig Johansen (38) er i perioden fram til 1. juni konstituert som administrerende direktør for Storytel AS.