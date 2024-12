God Natt Gaza selger ut på rekordtid!

På bare én måned har Plan Norges barnebok God Natt Gaza solgt over 7000 eksemplarer. – Det er sjelden vi ser slike salgstall på så kort tid i dagens bokmarked, sier Anne Gaathaug, forlegger i Megafon Forlag.

Boken God Natt Gaza inneholder tradisjonelle palestinske eventyr og barnesanger som har blitt samlet for å bevare en kulturarv som er i ferd med å gå tapt. Boken kan leses både fra venstre og høyre, på arabisk og norsk. Overskuddet fra salget går til Plans nødhjelpsarbeid.

– I Gaza har de levd i et mareritt i over ett år, og situasjonen blir bare verre og verre. Historiefortelling er én måte å gi barn som lever i krig et snev av trygghet, fellesskap og håp i en ellers håpløs tilværelse, sier Carina Holtmon, Head of Content and Creative i Plan Norge.

Boken er et samarbeid mellom Plan Norge, reklamebyrået Bureau og Megafon Forlag. Interessen har vært enorm og førsteopplaget på 5000 solgte ut på rekordtid. Andre opplag nærmer seg utsolgt.

– Vi i forlaget er svært glad for, men ikke overrasket over, at folk har omfavnet dette prosjektet, til tross for at boken kom sent inn i høstsesongen. Spesielt fint har det vært å se engasjementet hos ulike enkeltaktører som for eksempel Tronsmo Bokhandel, Palestinabutikken Al-Quds, Nobels fredssenter, Plans egne plattformer og enkeltstående bokhandlere, som virkelig har trodd på prosjektet. Disse har bidratt til at boken har blitt en snakkis, som nå «alle» må ha, sier Anne Gaathaug i Megafon.

En bok med mening

Inspirasjonen til God Natt Gaza kom på en reise til Jordan, der Plan Norge jobber i en flyktningleir for palestinere fra Gaza. Leiren, som på folkemunne kalles «Gaza-leiren», er hjem til mange av godnatthistoriene og barnesangene i boken.

– Historiene som er samlet inn brukes i Plans arbeid med psykososial støtte for barn i regionen, som en måte å bygge identitetsfølelse og kunnskap om egen kultur for et folk som har vært på flukt i generasjoner. At vi i tillegg kan bruke historiene til å gi folk her hjemme en mulighet til å støtte arbeidet vårt og gi håp, er en ekstra fin dimensjon til dette prosjektet, sier Holtmon.

Hun legger til:

– At boken nå har solgt over 7000 eksemplarer på sine første uker, er en kjempesuksess, og tredje opplag skal nå bestilles. Denne boken skal fortsette å leve langt inn i neste år.

Fra bok til blikkfang

Som en del av lanseringskampanjen har prosjektet fått liv gjennom en gigantisk bok på 3×3 meter, som akkurat nå står utstilt på Oslo S. Installasjonen bidrar til å spre budskapet om situasjonen i Gaza og Plans nødhjelpsarbeid. Etter oppholdet på Oslo S skal boken videre til byer som Stavanger og Tromsø, samt stå på Deichmanske bibliotek i Oslo.

Fortellingene er oversatt fra arabisk til norsk av Oda Myran Winsnes, og sangene er gjendiktet fra engelsk av Kari Iveland.