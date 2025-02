Gabrielle blir Bok365-redaktør

– En unik mulighet til å dyrke de feltene jeg er mest opptatt av, sier Gabrielle Solaké Sanneh Graatrud.

Bok365-redaktør Nora Steenberg går ut i mammapermisjon, og Gabrielle Solaké Sanneh Graatrud inntar redaktørstolen. Hun har lang fartstid i journalistikken, helt siden hun startet med å skrive i Østkantavisa i 2002:

– Siden den gang har jeg dekket kulturfeltet for mediehus som Aftenposten, Dagsavisen, NRK og Dagbladet. Jeg har i hovedsakelig skrevet bokstoff for sistnevnte, og vært fast frilanser for Dagbladet Bok, sier hun.

– Kunne ikke si nei

Gabrielle har også erfaring som kommunikasjonsrådgiver for GAN Aschehoug. I utdanningsvei har hun en cand.mag grad fra Universitetet i Oslo, en journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo (nåværende OsloMet), samt en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU. Hun er oppvokst i Oslo, med norsk mor og gambisk far.

– Jeg har egentlig vært en veldig fornøyd frilanser, og ikke vurdert å få en fastere jobb på mange år. Men jeg kunne ikke si nei da denne muligheten bød seg i Bok365. Jeg ser det som en unik mulighet til å dyrke de to feltene jeg er mest opptatt av, kultur og ledelse, sier hun, og legger til:

– Jeg tar imidlertid over redaktørroret med en slags ærefrykt. Jeg besøker alltid Bok365 for både informasjon og inspirasjon, og synes redaksjonen har levert utrolig mye og godt stoff med få ressurser. Det blir både spennende og utfordrende å få lov til å passe på skuta mens Nora er i mammapermisjon.

– Kan bli helt oppslukt

– Ditt eget forhold til kultur generelt og litteratur spesielt?

– Jeg er storkonsument av kultur, og det meste jeg har gjort i arbeidslivet har vært kulturrelatert. Jeg har vært danser, danselærer, sunget i kor og laget Min mystiske venninne – en oppvekstsroman i lydformat som siden er blitt teater. Som journalist har jeg alltid vært opptatt av å formidle viktigheten av kultur, sier hun og fortsetter:

– Noen av mine sterkeste minner i livet er også knyttet til kulturopplevelser. Jeg husker fortsatt hvor oppslukt jeg ble av å lese min første, tjukke voksenroman i 5. klasse på barneskolen. Jeg ville aldri at Tatt av vinden skulle slutte, og hadde nesten kjærlighetssorg da siste ord var lest. Som voksen kan jeg fortsatt bli helt oppslukt av en god roman, men for tiden leser jeg kanskje mest sakprosa. Dette både i jobbsammenheng, og fordi jeg er en person som elsker å lære og tilegne meg ny kunnskap. Jeg har også sittet i elektoratet til Brageprisen i kategorien sakprosa to år på rad.

Kom gjerne med tips!

Våkne lesere kunne allerede i går merke seg et nytt byline-navn i Bok365s spalter:

– Jeg har de siste årene skrevet mye om teknologiutvikling og hvordan den påvirker ulike deler av samfunnet. Lesere av Bok365 vil kanskje merke at vi følger ekstra med på hvordan kunstig intelligens påvirker bokbransjen. Jeg er også opptatt av mangfold, og av å lese bøker som gir nye perspektiver – noe jeg trolig også vil vises i spaltene. Ellers håper jeg at vi fortsetter å inspirere leserne av Bok365, og ønsker gjerne tips om gode saker vi bør omtale.