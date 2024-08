Frisk forlag satser i Oslo

Frisk forlag åpner Oslo-avdeling med Anne Marie Løvenskiold som ny redaktør og Anders Rydning som markedsfører.

– Forlaget har alltid jaktet de beste hodene, og denne gangen var de i Oslo. Sammen med kokebokredaktør Nicolay Woldsdal blir disse to en del av et større kreativt miljø i et kontorfellesskap i Holtegata. At vi med det får et Oslo–kontor er selvsagt også positivt på mange måter, forteller Hanna Tobiassen, daglig leder i Frisk forlag.

Forlaget går med dette fra 11 til 13 ansatte, fordelt på Stavanger, Bergen, Trondheim, Vang i Valdres og Oslo. Gjennom satsing på kvalitetsbøker innen mat og helse har forlaget etablert seg som et av de største uavhengige forlagene i Norge de senere årene.

– Begge disse har erfaring og kunnskap som gjør at de kan levere for oss fra første dag, understreker Tobiassen.

Sulten suksessredaktør

Anne Marie Løvenskiold har som freelance-redaktør for Frisk toppet listene i år med både Felix har følelser (Charlotte Mjelde) og Skikkelig gode salater (Ina Janine Johnsen). Det er et bevisst valg å nå satse for fullt på Frisk.

– Bare dette med aktiv bruk av et verktøy som Boksmart (et verktøy som gjør at forfattere kan følge boksalget i sanntid) viser både en åpenhet og en offensiv holdning som gjør Frisk til et attraktivt sted å være både for forfattere og for meg som redaktør. Det at det kommersielle og redaksjonelle går hånd i hånd i hele forlaget, gjør at forutsetningene for å lykkes er de beste. Jeg ser virkelig fram til å vie all tid til å få flere virkelig sterke Frisk-titler ut på markedet de neste årene!

Med bakgrunn fra merkevarebygging for store internasjonale selskap, jobbet Løvenskiold snaue tre år som redaktør for Aschehoug fra 2008. Siden 2012 har hun jobbet som uavhengig redaktør og levert en god bunke bestselgende bøker til Frisk og flere andre forlag.

– Jeg har merkevarebyggingen med meg i ryggmargen og brenner for å bygge profiler og forfatterskap. Samtidig elsker jeg både å lete etter nykommere og ikke minst hjelpe dem til å få ut potensialet sitt i bokform. Frisk har allerede flere av de absolutt mest spennende profilene å jobbe med, så her får jeg prøvd meg på alt jeg liker å gjøre.

Heldigital markedsfører

Den nye mannen inn i markedsavdelingen til forlaget, Anders Rydning, har bred kommersiell bakgrunn med et ekstra hjerte for bøker.

– Jeg har jo stukket tåen borti bokbransjen tidligere og blitt fascinert over puslespillet som skal til for å lykkes. Det er motiverende å bruke den digitale spisskompetansen min til å jobbe med markedsføring av produkter som virkelig betyr noe, forteller Rydning.

Etter utdanning på BI og i Danmark har Rydning blant annet vært innom Snapchat, Universal Music og ledet Kagge sin markedsavdeling. Han stakk også av med seieren i fjorårets Farmen, og gjør oppdrag som skuespiller og modell når tiden strekker til.

– Jeg tar med meg gode erfaringer, men også et veldig åpent sint inn i denne jobben. Frisk virker uredde og har vist en fantastisk kommersiell teft de siste årene. Målet er å dele, lære og på alle måter bidra til at Frisk leverer på skyhøyt nivå også framover!