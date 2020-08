Fransk suksess i fem opplag

– Det er et eventyr, sier oversattredaktør Lene Sandvold Evensen (bildet) i Gyldendal om den norske suksessen for Annie Ernaux.

– Det som skjer med Ernaux i Norge nå, er et eventyr – ikke bare salgstallene, men også alle de strålende anmeldelsene og gode lesningene. At denne kloke, skarpe, politiske forfatteren er blitt folkelesning også i Norge, er virkelig fint, sier oversattredaktør Lene Sandvold Evensen i Gyldendal.

Det har vært rene Annie Ernaux-bølgen i Norge denne våren. Først utkom Årene (Les Années, 2008) og så Hendelsen (L’Événement, 2000), til allmenn applaus fra både anmeldere og lesere. I sommer måtte Gyldendal nok en gang kontakte trykkeriet, og bestille femte opplag av Årene. Gyldendal har tidligere utgitt En lidenskap (1993 og 2018).

Klasse og kjønn

Fem opplag er ikke hverdagskost i denne delen av det skjønnlitterære landskapet. De senere år har omsetningen av oversatt litteratur vært fallende.

– Det viser seg jo heldigvis fortsatt at når man når igjennom med en god oversatt bok, kan man nå virkelig bredt. Det jobber vi for hele tiden, og det er utrolig gøy når det lykkes, sier Sandvold Evensen.

– Hvorfor lykkes dere med nettopp Annie Ernaux?

– Godt spørsmål. Hvis vi visste akkurat hva som skaper en bestselger, ville vi fått late dager på jobb! Men akkurat i tilfellet Ernaux tror jeg det handler om at hun skriver om temaer som opptar folk i økende grad, nemlig klasse og kjønn. Og hun tør å være politisk i litteraturen sin, samtidig som hun skriver følsomt og klokt. Hun er en tenkende forfatter, med tekster som er inkluderende selv om de er dypt personlige, sier Sandvold Evensen, og legger til: – Og så handler det nok også om at Ernaux har nådd stor anerkjennelse i Frankrike og i Europa for øvrig de siste årene, særlig etter Man Booker-nominasjonen i fjor skjøt det fart. I juni skulle vi hatt henne på Oslo-besøk, i samarbeid med Litteraturhuset, men det måtte utsettes til neste år. Nå er det bare å krysse fingrene for at det kan la seg gjennomføre da. Det gleder vi oss til!

Duket for vår-dobbel

Det skal komme mer på norsk fra en av Frankrikes viktigste nålevende forfattere. Til våren er det duket for ikke bare én, men to titler på norsk.

– Hun har skrevet så mye bra, og skriver fortsatt. Vi følger opp neste vår med en bok om faren hennes og en om moren – vakre bøker, begge to. Det er bare å glede seg, sier Lene Sandvold Evensen.

Annie Ernaux debuterte med romanen Les Armoires vides i 1974 og har skrevet en lang rekke bøker siden det. Hun er kjent for sine selvbiografiske romaner der hun utforsker personlige temaer som familierelasjoner, seksualitet, lidenskap og skriving, samtidig som hun alltid er politisk og opptatt av kjønn og klasse.

(Foto av Lene Sandvold Evensen: Helene J. Spanthus)