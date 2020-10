Framgang for Res Publica

2019 ble et bra år for forlaget Res Publica. Salgsinntektene økte med 800 000 kroner og endte med dette på 4,5 millioner. Hovedmålet for forlaget er ikke kommersiell inntjening, men å skape kvalitetsbøker som kan sette politisk dagsorden. Det håper forlaget å lykkes med også under årets bokhøst.

Agenda Res Publica Media AS som er det fulle navnet på forlaget, er kontrollert av Tankesmien Agenda, som igjen er eiet av LO, med 50,6 prosent av aksjene, og av Bergen-mesenen Trond Mohn som sitter på resten. Vi kontakter Res Publicas iherdige forlegger, Gerd Johnsen med bakgrunn som redaktør både i Cappelen Damm og i Spartacus.

Stolt tradisjon

– I avisen leser vi at Hadia Tajik skal utgi bok på Tiden, og som hun tror fortsatt er arbeiderbevegelsens forlag, er dere for lite synlige?

– Tiden har en lang og stolt tradisjon for å utgi litteratur fra arbeiderbevegelsen, men det er blitt mindre av det etter at Gyldendal overtok og fagbevegelsen solgte seg ut. Noen i Folkets Hus angrer nok på at de solgte Tiden i sin tid, men vi er i hvert fall veldig glade for støtten vi får fra flere fagforbund, nettopp med ambisjon om å bli hele arbeiderbevegelsens forlag. Vi har mange relevante utgivelser om spørsmål som angår fagbevegelsen og venstresiden generelt, og har også en del spennende utgivelser på gang i samarbeid med dem.

– Res Publica er jo et spesielt forlag – vi mottar støtte fra våre eiere for at vi skal bidra til samfunnsdebatten med gode bøker om viktige tema. Vi ønsker å forandre verden med våre bøker – så selv om vi bare er tre årsverk til sammen på forlaget – håper og tror vi at vi når bredt ut.

Må rope ekstra høyt

– Dere utgir også Agenda Magasin. Hvor stor andel av de samlede inntektene på litt over 10 millioner kroner i forlaget er fra boksalget alene?

– Vi er veldig godt fornøyde med en bokomsetningen på rundt regnet 4,5 millioner kroner fjor, og ser at tett og god kontakt med bokhandlerne er viktig for å lykkes. Sammen med god oppmerksomhet i pressen og trøkk i sosiale medier når vi ut til leserne. Som et lite og idealistisk forlag må vi rope ekstra høyt om våre bøker for å bli hørt, men når vi har så mange gode bøker og flinke forfattere er det ikke vanskelig å skryte.

– Selvsagt, vi er da begge fra Bergen. Dere dukker relativt regelmessig opp på listen over Kulturrådets innkjøp?

– Selv om vi i likhet med resten av bransjen kjemper for en bedre innkjøpsordning for sakprosa, er vi selvsagt veldig fornøyd med bøkene vi får innkjøpt. Dette er en viktig inntektskilde for oss, samtidig som bøkene blir tilgjengelig i bibliotekene. Hele 5 bøker av 10 påmeldte ble kjøpt inn i 2019. I tillegg er Fritt Ord en god støttespiller når det kommer til prosjekter som er viktige, men som kanskje ikke lønner seg uten litt støtte fra dem. Våre kolleger i Agenda Magasin får også støtte til artikkelserier fra Fritt Ord, så dette ligger også inne i totalomsetningen her.

Ulikhet, økonomi og politikk

– Hvor mange utgivelser rekker dere med i året?

– I fjor hadde vi 15 nye utgivelser, samt fire i pocketutgave. Det samme blir det i år, bortsett fra at vi øker til fem i pocket. Vi utgir hovedsakelig norske forfattere, men har også et par til tre oversettelser av det beste fra utlandet.

– Noen titler som var mye i vinden i fjor?

Pengeland av Oliver Bullough (oversatt av Rune R. Moen) kom sent på året, men ble en av våre beste selgere og fortsetter å selge i pocket i 2020 – en helt riktig bok for vårt forlag som er opptatt av ulikhet, økonomi og politikk. Dag Herbjørnsruds samtalebok med Thomas Hylland Eriksen har vært en veldig positiv utgivelse – det har vært gøy å se hvor bredt den har engasjert i alder – både unge og gamle vil lese Gå inn i din tid. En annen bok som førte til mye medieomtale og kommentarer på lederplass i mange aviser, var Bjørn Westlies Det norske jødehatet. Med støtte fra stiftelsen Tinius sender vi i disse dager boken ut til alle høyskoler og videregående skoler med medielinjer, som et bidrag til dagens arbeid mot jødehets og hatprat.

Sterke fortellinger

– Noen bøker som har gått bra i år og et par du har spesielle forhåpninger til nå i bokhøsten?

– Verden på vippepunktet av Dag Hessen kom denne uken i sitt 4. opplag og er nå trykket i 12 000 eksemplarer. Det har vært og er – en fantastisk utgivelse for oss. At en bok om klima og miljø kan bli en bestselger er veldig håpefullt. Takket være denne boken ligger vi godt foran budsjett. Og nå krysser vi fingrene for at Hessen mottar Nordisk råds miljøpris i år!

– Nytt for forlaget er sterke personlige fortellinger som løfter viktige tema, sånn som Pappas hemmelighet av Vilde Bratland Hansen og Layal Ayoubs Min vei til frihet. Førstnevnte har kommet i nytt opplag. Vi får mye god respons fra leserne på begge disse bøkene.

– En «dark horse» i bokhøsten er en bok om bil og by – Et land på fire hjul av Ulrik Eriksen som nylig er utkommet. Samferdsel engasjerer, særlig når det er så godt skrevet og researchen er så imponerende. Det skal bli interessant å følge salget her. Neste uke kommer høstens store oversatte tittel: Ensomhetens århundre av britiske Noreena Hertz (oversatt av Lene Stokseth), om hva som skjer med et samfunn når fellesskapene forvitrer.

– Og helt til slutt: Som alle er vi lei av Trump og corona og 2020. Vi har allerede begynt planleggingen av et nytt og bedre 2021 – med vår feministiske kalender med Marta Breen som redaktør!